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Ломаченко может вернуться на ринг раньше декабря


фото: Top Rank
Украинский боксер Василий Ломаченко может провести следующий бой после операции раньше декабря

Об этом рассказал промоутер украинца Боб Арум, сообщает The Ring.

По словам главы компании Top Rank, Ломаченко задействовал прооперированную правую руку уже на следующий день после хирургического вмешательства. Ее нельзя нагружать около трех недель, но боксер уже начал реабилитацию. Сейчас он вернулся из США в Украину.

"Он хотел провести бой в августе после операции, но я запретил ему. Мы планируем бой на октябрь-ноябрь", - сказал Арум. Ранее промоутер украинца сообщал, что Ломаченко проведет первый поединок после травмы лишь в декабре.

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