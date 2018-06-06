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Пакьяо согласен бороться с Ломаченко в весе украинца


фото: Boxing News
Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо согласился встретиться с Василием Ломаченко в легком весе, где выступает украинец

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум в эфире Sirius XM Boxing Radio, сообщает Vringe.com.

По его словам, чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо предпочитает провести бой именно с Ломаченко, а не с американцем Теренсом Кроуфордом.

"Точно знаю, что Пакьяо бой против Кроуфорда совершенно не интересует. Он сам мне об этом сообщил. Парень, с которым он хотел бы встретиться в ринге - это Ломаченко. Причем, в легком весе. Говорит, он может сделать лимит легкого веса ", - сказал Арум.

  • 39-летний филиппинец не выступал в легком весе с июня 2008 года, несмотря на это, американский промоутер, параллельно сотрудничает с Пакьяо и Ломаченко, давно стремится организовать бой между ними.
  • Ранее украинец заявил, что согласится встретиться с филиппинцем только в легком весе, в которой он дебютировал 12 мая.
  • Ломаченко в этом поединке против венесуэльца Хорхе Линареса травмировал плечо и был прооперирован в США.
  • Украинца в больнице поддержал легендарный голливудский киноактер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

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