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Аналитик объяснил, почему Ломаченко является лучшим боксером мира


фото: twitter
Известный американский комментатор бокса Стив Фархуд объяснил, почему считает украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира

Об этом сообщает ESNews.

Фархуд заявил, что именно Ломаченко является сильнейшим боксером мира независимо от весовой категории.

"У него всего 11 боев, но у них он был фантастический. Теперь он чемпион в трех весовых категориях. Мы никогда не видели, чтобы кто-то делал такое раньше. Он фантастический. Все, кто хочет стать чемпионами в этих весовых категориях, должны пройти через него. Если он когда-нибудь выйдет в ринг с Майки Гарсией, посадите меня в первый ряд и просто закройте дверь", сказал аналитик телеканала Showtime.

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