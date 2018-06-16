Украинского омбудсмена не пустили к Карпюку
16 июня, 2018, 18:00
Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не дали встретиться в субботу, 16 июня 2018, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица ", - написала Денисова.
По ее словам, как омбудсмена ее не допустили, поскольку не поступили соответствующие документы, а как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления.
"Впрочем руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - добавила омбудсмен.
- 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с бессменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения кинорежиссера Олега Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой. Об этом шла речь во время их последнего телефонного разговора.
- Однако, 15 июня Денисову не пустили к голодающему Сенцову в Заполярном городе Лабытнанге. По ее словам, это произошло без объяснения причин с российской стороны.
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