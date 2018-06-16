 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинского омбудсмена не пустили к Карпюку

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не дали встретиться в субботу, 16 июня 2018, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица ", - написала Денисова.

По ее словам, как омбудсмена ее не допустили, поскольку не поступили соответствующие документы, а как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления.

"Впрочем руководитель учреждения заверил меня, что заявление начнут рассматривать уже в начале недели", - добавила омбудсмен.

  • 9 июня президент Украины Петр Порошенко договорился с бессменным руководителем России Владимиром Путиным о возможности посещения кинорежиссера Олега Сенцова уполномоченным по правам человека Верховной Рады Людмилой Денисовой. Об этом шла речь во время их последнего телефонного разговора.
  • Однако, 15 июня Денисову не пустили к голодающему Сенцову в Заполярном городе Лабытнанге. По ее словам, это произошло без объяснения причин с российской стороны.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

16 июня, 2018 суббота

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать