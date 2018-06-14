Открытие ЧМ-2018 в России: англичане отказались пробовать каравай, а Робби Уильямс показал "фак"

14 июня, 2018, 19:22

Британский певец Робби Уильямс показал некультурный жест во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Британец выступил на стадионе "Лужники" в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Во время исполнения одной из песен Уильямс повернулся к камере и показал средний палец.

Way to go Robbie! Stay classy! pic.twitter.com/8EYpN4lfhh — Trevor Cardinal (@SirCardinal) June 14, 2018

СМИ также сообщают, что во время угощения русскими "хлебом-солью" футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай, испугавшись судьбы Скрипалей. По этой же причине англичане привезли на Чемпионат мира поваров и собственные продукты.

Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня. Первый вице-спикер Верхорвной Рады Ирина Геращенко предостерегла футбольных болельщиков от поездки на Чемпионат мира в России.