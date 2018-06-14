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Открытие ЧМ-2018 в России: англичане отказались пробовать каравай, а Робби Уильямс показал "фак"

Британский певец Робби Уильямс показал некультурный жест во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Британец выступил на стадионе "Лужники" в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Во время исполнения одной из песен Уильямс повернулся к камере и показал средний палец.

СМИ также сообщают, что во время угощения русскими "хлебом-солью" футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай, испугавшись судьбы Скрипалей. По этой же причине англичане привезли на Чемпионат мира поваров и собственные продукты.

Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня. Первый вице-спикер Верхорвной Рады Ирина Геращенко предостерегла футбольных болельщиков от поездки на Чемпионат мира в России.

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