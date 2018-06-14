Открытие ЧМ-2018 в России: англичане отказались пробовать каравай, а Робби Уильямс показал "фак"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Британец выступил на стадионе "Лужники" в Москве перед первым матчем ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Во время исполнения одной из песен Уильямс повернулся к камере и показал средний палец.
Way to go Robbie! Stay classy! pic.twitter.com/8EYpN4lfhh— Trevor Cardinal (@SirCardinal) June 14, 2018
СМИ также сообщают, что во время угощения русскими "хлебом-солью" футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай, испугавшись судьбы Скрипалей. По этой же причине англичане привезли на Чемпионат мира поваров и собственные продукты.
Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня. Первый вице-спикер Верхорвной Рады Ирина Геращенко предостерегла футбольных болельщиков от поездки на Чемпионат мира в России.
- ФИФА не позволила открыть в Крыму фан-зоны ЧМ-2018.
- Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ-2018.
- В Великобритании резко критикуют певца Робби Уильямса за согласие выступить на открытии Чемпионата мира по футболу в России, где также будет присутствовать российский президент Владимир Путин.
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