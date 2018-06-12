В Британии раскритиковали Робби Уильямса за согласие петь перед Путиным на ЧМ-2018

12 июня, 2018, 16:59

В Великобритании резко критикуют певца Робби Уильямса, согласившегося выступить на открытии Чемпионата мира по футболу в России, где также будет присутствовать российский президент Владимир Путин

Об этом сообщает The Telegraph.

"Робби Уильямс делает позорную вещь, как сознательно, так и бессознательно. Я хотел бы познакомить его с вдовой и сыном Сергея Магнитского, чтобы он понял, какой режим он легитимизирует", - сказал менеджер инвестиционных фондов Билл Броудер, который был клиентом забитого насмерть во время полицейского обыска адвоката Сергея Магнитского.

Сам Уильямс заявил, что выступить на открытии чемпионата мира на московском стадионе "Лужники" перед 80 тыс. болельщиков было его "мальчишечьей мечтой".

"Я так счастлив и возбужден, что вернусь в Россию для такого уникального представления", - сказал певец.

При этом британские чиновники, королевская семья и политики бойкотируют чемпионат в знак протеста против химической атаки российским ядом "Новичок" на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери.

"Мы все хотим поддержать команду Англии, но Робби Уильямс делает пиар Владимиру Путину, выступая на церемонии открытия у преступной банды через несколько месяцев после того, как Россия осуществила атаку химическим оружием на английской земле. Я понимаю, почему национальная команда считала, что они должны идти и сражаться, но ни один патриотический общественный деятель не должен давать одобрение России, действуя таким образом. Даже на этом позднем этапе я действительно надеюсь, что Робби передумает и откажется", - сказал депутат от Барроу и Фернесс Джон Вудкок, который также заседает в комитете внутренних дел.

Певцу также напомнили российские бомбардировки в Сирии, преследование ЛГБТ в Чечне и попытки подрыва западных демократий.

"В то время, когда российские реактивные самолеты бомбят мирных жителей в Сирии, российское государство отравляет людей на улицах Британии, а также преследует представителей ЛГБТ в Чечне и в других странах, не говоря уже о попытках подорвать наши демократии, я могу только предположить, что Робби выступит с этими вопросами во время своего выступления", - заявил депутат, который расследует таинственную смерть россиян на территории Великобритании, Стивен Даути.

Напомним, нынешний Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.