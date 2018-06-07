ФИФА не разрешила открыть в Крыму фан-зоны ЧМ-2018
7 июня, 2018, 21:35
Международная федерация футбола (ФИФА) не дала разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму
Об этом сказал "министр" курортов и туризма оккупационной власти Крыма Вадим Волченко, информируют Крым.Реалии.
"Мы и Федеральное агентство туризма обращались в структуры ФИФА за разрешением на публичные трансляции чемпионата мира по футболу. Мы не получили ответа. По сути это запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу", - сказал Волченко.
В то же время он добавил, что "неофициальная трансляция" футбольного чемпионата повлечет за собой санкции.
Чемпионат мира по футболу 2018 состоится с 14 июня по 15 июля в России.
- Тем временем вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко призвала украинских фанатов отказаться от Чемпионов мира по футболу в России из-за угрозы жизни.
- ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной выступать на фестивале во время ЧМ-2018 из-за поддержки террористов "ЛНР/ДНР".
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