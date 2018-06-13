Ученые показали, как выглядит "идеальная женщина" с точки зрения эволюции. Результат ужасает
Об этом сообщает Daily Mail.
"Человеческий организм, хотя и фантастический, далекий от совершенства, - объясняет профессор. - Как специалист по анатомии, я знаю, что миллионы лет эволюции оставили нам множество сбоев. На мой взгляд, нам давно пора привести себя в порядок".
По ее словам, люди стали жертвами собственного успеха. Все, что нужно эволюции - прожить достаточно долго, чтобы передать свои гены. После того как человек оставил потомство, эволюция не очень-то о нем заботится. Поэтому у нас остаются недостатки, от которых мы не можем избавиться в ее ходе. Например, боль в спине поражает многих из нас до 50-60 лет, когда человек уже не планирует продолжать род.
Робертс разработала "улучшенную" женщину специально для документального фильма, который рассказывает о научных перспективах создания совершенного человека. Антрополог решила отступить от канонических эволюционных процессов и взять для своего творения все наилучшее из царства животных.
Человеческую кожу она заменила на жабью, что выделяет слизь и защищает от ультрафиолета. Система дыхания была взята у птиц - они эффективнее других животных используют кислород.
Робертс также добавила женщине сумку для ношения потомства и дополнительные артерии для уменьшения вероятности сердечного приступа. Уши для своего творения она взяла у летучих мышей. Она также наделила "идеальную" женщину птичьими лапами вместо ног - это позволит увеличить скорость бега, однако возможность забираться на возвышенности уменьшится.
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