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Руководство Финляндии собирается бойкотировать ЧМ-2018 в России

Высшее руководство Финляндии присоединилось к бойкоту чемпионата мира по футболу в России

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Высшее руководство Финляндии не участвует в чемпионате. Это – не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", – написал Олефиров.

Напомним, нынешний чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.

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