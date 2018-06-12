Руководство Финляндии собирается бойкотировать ЧМ-2018 в России

12 июня, 2018, 21:43

Высшее руководство Финляндии присоединилось к бойкоту чемпионата мира по футболу в России

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Высшее руководство Финляндии не участвует в чемпионате. Это – не моя заслуга, а здравого смысла. Мы каждый на своем месте делаем свое", – написал Олефиров.

Напомним, нынешний чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.