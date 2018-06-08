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"Шахтер" купил форварда "Манчестер Сити"


фото: shakhtar.com
"Шахтер" выкупил у "Манчестер Сити" контракт нигерийского форварда Оларенважу Кайоде

Об этом заявил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Кайоде продолжит играть в "Шахтере". Мы выкупили его трансфер у "Манчестер Сити" и подписали пятилетний контракт. Он себя хорошо зарекомендовал, Паулу (главный тренер Паулу Фонсека) им доволен", - сказал Палкин.

Сумма сделки не разглашается, сайт trasfermarkt оценивает форварда сборной Нигерии в 3 млн евро. Однако, прошлым летом Кайоде перешел в "Мансити" из "Аустрии" за 4 млн евро, поэтому за меньшую сумму англичане его, вероятно, не отпустили.

Весной Кайоде играл за "Шахтер" на правах аренды. Нападающий провел в чемпионате и Кубке Украины 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

25-летний Оларенважу Кайоде является воспитанником нигерийского "Марвелуса". В 17-летнем возрасте он перешел в ивуарийский АСЕК "Мімозас". Также играл за швейцарский "Люцерн", израильский "Макабби" из Нетании и испанскую "Жирону". В сезоне 2016/17 с 17 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в составе "Аустрии".

Кайоде имеет в активе 4 матча за национальную сборную Нигерии.

 

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