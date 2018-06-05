Фред перешел из "Шахтера" в МЮ

5 июня, 2018, 18:07

Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред стал игроком английского "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщил сам английский клуб в twitter.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.



More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8 — Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018

МЮ договорился с “Шахтером” о трансфере, однако никаких условий контракта с игроком не разглашает.

Детали контракта пока не сообщаются. По информации Transfermarkt, сумма сделки составляет 59 млн евро. “Шахтер” и “Манчестер Юнайтед” договорились не разглашать условия трансфера.

Фред провел в “Шахтере” 5 лет - он перешел в донецкий клуб из “Интернасьоналя” летом 2013-го. Бразильский хавбек провел за горняков 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 ассистов.