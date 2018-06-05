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Фред перешел из "Шахтера" в МЮ


фото: dinamomania.com
Бразильский полузащитник "Шахтера" Фред стал игроком английского "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщил сам английский клуб в twitter.

МЮ договорился с “Шахтером” о трансфере, однако никаких условий контракта с игроком не разглашает.
Детали контракта пока не сообщаются. По информации Transfermarkt, сумма сделки составляет 59 млн евро. “Шахтер” и “Манчестер Юнайтед” договорились не разглашать условия трансфера.
Фред провел в “Шахтере” 5 лет - он перешел в донецкий клуб из “Интернасьоналя” летом 2013-го. Бразильский хавбек провел за горняков 155 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 ассистов.

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