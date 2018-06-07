Лучший бомбардир "Шахтера" перешел в португальский клуб
7 июня, 2018, 10:18
Лучший бомбардир "Шахтера" аргентинец Факундо Феррейра перешел в португальскую "Бенфику"
О подписании с аргентинским форвардом четырехлетнего контракта сообщила португальская "Бенфика".
"Это действительно большой клуб. Я рад быть здесь. Я следил за "Бенфикой" с детства, ведь здесь играло много аргентинцев Ди Мария, Аймар, Савиола. Когда аргентинцы, которые играют в Лиссабоне, сказали мне приезжать, я не сомневался ни секунды", - сказал Феррейра.
Bem-vindo, Ferreyra! pic.twitter.com/QKAns78Y1Q— SL Benfica (@SLBenfica) 6 июня 2018 г.
Официальные детали сделки не разглашаются, однако СМИ утверждают, что за сезон Феррейра будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.
В "Бенфику" 27-летний нападающий перешел на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Шахтером" подошел к концу.
- В прошлом чемпионате Украины аргентинец стал лучшим бомбардиром, на его счету 21 гол. В общем Феррейра за сезон забил за "Шахтер" 30 мячей в различных турнирах.
- Феррейра перешел в "Шахтер" в 2013 году за 7 млн евро из аргентинского "Велес Сарсфилда". В сезоне 2014/15 находился в аренде в английском "Ньюкасле", после чего вернулся в донецкий клуб. Форвард является воспитанником "Банфилд".
- В нынешнем межсезонье "Шахтер" также покинул бразильский полузащитник Фред, который за 60 млн евро перешел в английский "Манчестер Юнайтед".
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