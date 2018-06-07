Лучший бомбардир "Шахтера" перешел в португальский клуб

7 июня, 2018, 10:18

Лучший бомбардир "Шахтера" аргентинец Факундо Феррейра перешел в португальскую "Бенфику"

О подписании с аргентинским форвардом четырехлетнего контракта сообщила португальская "Бенфика".

"Это действительно большой клуб. Я рад быть здесь. Я следил за "Бенфикой" с детства, ведь здесь играло много аргентинцев Ди Мария, Аймар, Савиола. Когда аргентинцы, которые играют в Лиссабоне, сказали мне приезжать, я не сомневался ни секунды", - сказал Феррейра.

Официальные детали сделки не разглашаются, однако СМИ утверждают, что за сезон Феррейра будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.

В "Бенфику" 27-летний нападающий перешел на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Шахтером" подошел к концу.