"Шахтер" покидает еще один бразильский футболист

8 июня, 2018, 12:55

Донецкий "Шахтер" не будет продлевать контракт с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом

Об этом сообщает Blog de Primeira в twitter.

По информации издания, "Шахтер" не намерен продлевать с футболистом контракт. 1 июля 26-летний бразилец станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с новым клубом.

Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Флуминенсе" за 9 млн евро, однако стать основным игроком не смог.

В 2017 году находился в аренде в бразильском "Сан-Паулу", после чего снова вернулся в "Шахтер". В сезоне 2017/18 Нем сыграл за донецкий клуб лишь 3 матча.