 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Шахтер" покидает еще один бразильский футболист


фото: football.ua
Донецкий "Шахтер" не будет продлевать контракт с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом

Об этом сообщает Blog de Primeira в twitter.

По информации издания, "Шахтер" не намерен продлевать с футболистом контракт. 1 июля 26-летний бразилец станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с новым клубом.

Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Флуминенсе" за 9 млн евро, однако стать основным игроком не смог.

В 2017 году находился в аренде в бразильском "Сан-Паулу", после чего снова вернулся в "Шахтер". В сезоне 2017/18 Нем сыграл за донецкий клуб лишь 3 матча.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июня, 2018 пятница

больше новостей

8 июня, 2018 пятница

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать