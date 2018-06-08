O meia-atacante Wellington Nem foi dispensado pelo Shakhtar Donetsk. Ex-Fluminense e São Paulo, o jogador de 26 anos tem contrato até o próximo dia 30 de junho e já foi avisado que está liberado para procurar uma nova casa. Gostaria de tê-lo no seu time?
"Шахтер" покидает еще один бразильский футболист
8 июня, 2018, 12:55
Донецкий "Шахтер" не будет продлевать контракт с бразильским полузащитником Веллингтоном Немом
Об этом сообщает Blog de Primeira в twitter.
По информации издания, "Шахтер" не намерен продлевать с футболистом контракт. 1 июля 26-летний бразилец станет свободным агентом и сможет подписать соглашение с новым клубом.
Веллингтон Нем перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Флуминенсе" за 9 млн евро, однако стать основным игроком не смог.
В 2017 году находился в аренде в бразильском "Сан-Паулу", после чего снова вернулся в "Шахтер". В сезоне 2017/18 Нем сыграл за донецкий клуб лишь 3 матча.
- Этим летом "Шахтер" уже продал одного бразильского футболиста - Фред перешел в английский "Манчестер Юнайтед" за рекордные для украинских клубов 60 млн евро.
- Также команду Паулу Фонсеки оставил аргентинский форвард Факундо Феррейра, который на правах свободного агента перешел в португальской "Бенфики".
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