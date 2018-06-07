Заместительницу Данилюка назначили и.о. министра финансов
7 июня, 2018, 18:27
Исполнение обязанностей руководителя Минфина возложено на Оксану Маркарову
Об этом сообщает Правительственный портал.
Исполнение обязанностей Министра финансов Украины возложено на первого заместителя Министра Оксану Маркарову. Соответствующее решение было единогласно принято на внеочередном заседании Правительства.
К исполнению обязанностей Министра Оксана Маркарова приступит завтра, 8 июня.
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- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка.
- 7 июня украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка.
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Позже СМИ узнали, что двое заместителей министра финансов подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.
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