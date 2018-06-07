Рада разрешила уволить министра финансов Данилюка
За соответствующее решение отдали голоса 254 депутата, сообщает Еспресо.TV.
Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман с трибуны Рады, он совершенно не понял "выпада" Данилюка во время заседания правительства по провоцированию неприличного поведения.
"Более того, когда я после совещания в правительстве прилетел в Брюссель, чтобы вести переговоры чрезвычайно важные, меня встретило письмо министра финансов, которое для меня было вообще непонятно и, на мой взгляд, даже неадекватно", - отметил премьер.
По его словам, после этого он дал Данилюку две недели того, чтобы он исправил ситуацию и более объективно подошел к информированию иностранных партнеров.
"Мне сейчас очень жаль, что министр финансов даже не понял причины моего представления в парламент. Все виноваты, только не он. Но, это не так и в этой позиции нет будущего, в том числе и политического", - подытожил Гройсман.
Тем временем Данилюк заявил народным депутатам, что назначение на должность профессионала, к которому есть доверие, в этой ситуации невозможно, ведь должность является предметом торгов между политическими силами.
“Вы сейчас будете голосовать за мою отставку. Мне инкриминируют, что я вынес "сор из избы". Выражение настолько нам не свойственно, что нет аналога на украинском языке. Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел не в "избу", а развивать эффективную, современную финансовую систему Украины. Я шел бороться с коррупцией и "разбазариванием" средств", - подчеркнул Данилюк.
- Отметим, что 23 мая, на заседании Кабинета министров возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему еще одного заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. В ответ Гройсман предложил уволиться министру, после чего Данилюк ушел из зала заседания.
- Впоследствии Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить его заместителем Яну Бугримову.
- 31 мая глава Минфина Александр Данилюк заявил, что решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы принято с нарушением регламента. В тот же день Гройсман заявил, что Данилюк извинился за письма послам G7.
- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка.
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