Двое заместителей Данилюка уходят в отставку вслед за министром, - СМИ
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
"Юрий Буца и Сергей Марченко идут вслед за министром", - заявил источник.
Юрий Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграции.
Сергей Марченко был назначен заместителем министра конце мая 2016 года. Есть специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. Ему подотчетны также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.
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- 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности Данилюка.
- 7 июня украинский парламент проголосовал за отставку министра финансов Александра Данилюка.
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