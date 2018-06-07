Двое заместителей Данилюка уходят в отставку вслед за министром, - СМИ

7 июня, 2018, 17:45

Двое заместителей министра финансов подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

"Юрий Буца и Сергей Марченко идут вслед за министром", - заявил источник.

Юрий Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграции.

Сергей Марченко был назначен заместителем министра конце мая 2016 года. Есть специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. Ему подотчетны также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

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