Трамп хочет пригласить Ким Чен Ына в Белый дом
7 июня, 2018, 22:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что "непременно пригласит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Соединенные Штаты в случае успеха на переговорах в Сингапуре
Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает AP.
Трамп подчеркнул, что он предпочитает принять Ким Чен Ына в Белом доме вместо частного клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич. "Может, мы начнем с Белого дома", - сказал американский президент.
Трамп также раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына, которое ему передала северокорейская делегация на минувшей неделе. По его словам, это было "очень приятное письмо" с поздравлением от Кима и "ничего больше".
Саммит 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и президентом США.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
- 1 июня Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
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