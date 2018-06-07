Трамп хочет пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

7 июня, 2018, 22:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что "непременно пригласит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Соединенные Штаты в случае успеха на переговорах в Сингапуре

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает AP.

Трамп подчеркнул, что он предпочитает принять Ким Чен Ына в Белом доме вместо частного клуба Мар-а-Лаго в Палм-Бич. "Может, мы начнем с Белого дома", - сказал американский президент.

Трамп также раскрыл содержание письма от Ким Чен Ына, которое ему передала северокорейская делегация на минувшей неделе. По его словам, это было "очень приятное письмо" с поздравлением от Кима и "ничего больше".

Саммит 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и президентом США.

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