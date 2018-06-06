Как видят мир разные животные, - исследование

6 июня, 2018, 19:30

Ученые из Университета Дьюка провели исследование, в котором сравнили остроту зрения у человека и у различных животных

Исследование было опубликовано в журнале Trends in Ecology and Evolution, кратко о нем сообщает портал ScienceAlert.

Изображения, демонстрирующие остроту зрения (сверху вниз и слева направо) человека, кошки, рыбки, крысы, мухи и комара

В животном мире большинство видов "видят мир с куда меньшей детальностью, чем мы" отмечает Элинор Кейвс (Eleanor Caves), соавтор работ. Специалисты изучают анатомию глаз и проводят поведенческие тесты, чтобы определить остроту зрения тех или иных животных.

На этот раз исследователи использовали метод, в котором измеряется параметр "циклы на градус" (cycles per degree) для определения остроты зрения. Потом эту информацию обработали в специальной программе, в которой после этого были созданы изображения, демонстрирующие, насколько четким или размытым видится мир определенному животному.

Люди различают ориентировочно 60 циклов на градус - то есть 60 пар черных и белых параллельных линий на один градус угла зрения. При этом, как обнаружили исследователи, у шимпанзе и других приматов - примерно такой же показатель, как и у нас. Некоторые птицы даже превосходят людей: например, клинохвостий орел способен видеть 140 циклов/градус - такое острое зрение, очевидно, помогает ему замечать на высоте в тысячи метров добычу на земле.

У большинствае же других животных зрение гораздо менее острое, чем у людей. Так, многие рыбы и птицы видят около 30 циклов/градус, а слоны - только 10 циклов/градус. Последний показатель - это уже уровень слепоты для человека, однако у многих животных и насекомых он еще ниже.

Исследования, как отмечается, помогает также лучше понять мир животных. Например, бабочки вряд ли могут различать цветные паттерны на крыльях друг друга, однако на это способны птицы. То же касается, например, и креветок-чистильщиков: цветовые паттерны их окраска и антенны привлекают рыб, чьими паразитами креветки-чистильщики питаются; при этом сами креветки, как пишут исследователи, не могут различить цветовых паттернов даже на расстоянии двух сантиметров.

В новом исследовании ученые пока рассмотрели лишь способности глаз тех или иных животных. При этом важно отметить, что животные могут на самом деле видеть мир лучше - благодаря обработке изображения в мозгу. Этот механизм в новой работе не рассматривался. Хотя, конечно, как отмечает Кейвс, если острота зрения слишком низкая, чтобы детектировать определенную деталь, мозг вряд ли сможет каким-либо образом ее обработать.