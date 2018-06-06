Госзаказ на технические специальности вырос вдвое, - Гриневич

6 июня, 2018, 22:31

Объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учащихся старшей школы вырос почти вдвое за последние 10 лет - с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба Минобразования.

"У нас в обществе бытует мнение, что сейчас технические вузы переориентировались исключительно на гуманитарные специальности: готовят только экономистов, финансистов, при этом технарей становится все меньше и меньше. В абсолютных цифрах заказ на технические специальности падает, но если мы посмотрим в разрезе демографии, объем госзаказа на технические специальности по отношению к выпуску учащихся старшей школы вырос почти вдвое за последние 10 лет - с 8,5% в 2007 году до 16,3% в 2018 году", - объяснила Гриневич.

Она также обратила внимание на то, что по сравнению с 2007 годом количество выпускников школ сократилось более чем вдвое - с 467 тысяч до 203 тысяч.

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"Именно демография сейчас является нашим самым важным сдерживающим фактором. И причиной тому две важные тенденции - отъезд молодежи, которая учится на технических специальностях, за границу и востребованность таких кадров даже на уровне бакалавра", - добавила министр.

Гриневич подчеркнула, что справиться с оттоком людей за границу будет невозможно, если государство не начнет выделять деньги на техническое оснащение заведений высшего образования.