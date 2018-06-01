Топ-6 ошибок при подаче документов в вуз онлайн. Список от МОН

1 июня, 2018, 09:40

Как известно, подать документы для поступления в ВУЗ можно в электронном виде. Однако надо при этом быть внимательным и не допустить ошибки

МОН опубликовало на своем сайте топ-6 ошибок абитуриентов при подаче документов в электронном виде.

1. Абитуриенты пытаются регистрировать кабинет на несуществующий или запрещенный в Украине адрес электронной почты.

Кроме прямых запретов mail.ru, yandex.ru и других, блокируются ресурсы bk.ru, mail.ua, yandex.ua. Также из-за невнимательности поступающие могут путать буквы или цифры в адресе своей почты. Поэтому надо быть внимательным во время заполнения формы и использовать для регистрации почту, точно разрешенную в Украине (ukr.net, i.ua, gmail).

2. Еще одна распространенная ситуация – когда в школьном аттестате и сертификате ВНО не совпадают данные абитуриента: ФИО и/или дата рождения и тому подобное.

Если в документах есть такие разногласия, то создать электронный кабинет невозможно. То есть абитуриенту следует заранее сравнить данные в сертификате и аттестате. В случае выявления расхождений (ошибок), сразу обратитесь: если в аттестате – в школу, если в сертификате ВНО – в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

3. Если вы имеете льготы (специальные условия) для вступления, то воспользоваться ими можно только в случае подачи документов в бумажной форме.

В таком случае не требуется регистрировать электронный кабинет, а обращаться в приемную комиссию вуза. Поданные через электронный кабинет заявления не рассматриваются для поступления по льготам.

4. В системе электронного поступления существуют требования к формату и размеру фото и сканкопий документов, которые загружают поступающие.

Перед загрузкой убедитесь, что документы сохраненные в форматах JPG (JPEG, PNG), максимальный размер каждого файла – до 1 Мб.

5. Относительно сельского коэффициента.

В этом году он действует только для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее 2 лет до подачи заявлений о вступлении и которые в год вступления получили полное общее среднее образование в школах на территории сел. Этот коэффициент не распространяется на поселки городского типа. На сегодняшний день в системе БАЗЫ отсутствует возможность удаления/редактирования справки о регистрации в сельской местности. То есть, перед ее загрузкой поступающему надо убедиться, что она соответствует установленному образцу.

6.Особенно внимательным стоит быть при выборе конкурсного предложения и установлении приоритетности заявлений для поступления на бюджетные места.

Ведь после подачи первого заявления ничего изменить невозможно. Помните, что на бюджет возможно подать не более 7 заявлений на максимум 4 специальности. Количество заявлений, которые можно подать на обучение по контракту, не ограничивается.

Кроме того, первый и последний дни регистрации и подачи документов обычно являются наиболее проблемными – система перегружается из-за большого количества одновременных обращений.

Регистрация продлится с 2 июля до 18 часов 25 июля (24 дня), а подача заявлений – с 12 июля до 18 часов 26 июля (13 дней).

Вопрос по вступительной кампании можно написать на электронный адрес: vstup2018@mon.gov.ua или ez@inforesurs.gov.ua.