Правительство изменило правила зачисления в медицинские вузы

30 мая, 2018, 18:42

С 2019 года абитуриентов медицинских и педагогических ВУЗов, которые хотят работать в селах, могут зачислять в первую очередь

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Правительство определило, как будет происходить первоочередное зачисление на бюджет тех абитуриентов, которые заключат соглашение об отработке в селах или поселках городского типа. Принцип вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать, начиная со вступительной кампании 2019-го.

Правом первоочередного зачисления смогут воспользоваться поступающие в медицинские и педагогические вузы на специальности отраслей знаний “Образование/Педагогика” и “здравоохранение”. Им надо будет отработать в сельской местности не менее 3 лет - на этот период специалистам бесплатно предоставлят жилье с оплатой отопления и освещения.

“В конце 2016 года Верховная Рада отменила принудительное трудоустройство выпускников медицинских вузов, ведь свободный выбор места дальнейшей работы - это их конституционное право. Одновременно была предусмотрена возможность первоочередного зачисления в медицинские и педагогические университеты тех поступающих, которые сами изъявят желание отработать в сельской местности”, - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Прогнозируемую потребность в специалистах с высшим медицинским или педагогическим образованием в определенной местности будут определять исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Ежегодно до 1 февраля они будут подавать соответствующий список в ОГА, где к 1 марта будут объявлять конкурс на заключение сделок на отработку. Во время его проведения предпочтение будет отдаваться жителям тех населенных пунктов, где расположен работодатель (или ближайшие к ним).

Соглашения с победителями будут заключаться до 30 мая. В итоге абитуриенты получают право на первоочередное зачисление, а работодатель - гарантию наличия специалиста по определенной специальности (специализации) и уровнем высшего образования.

После окончания учебы выпускник должен будет в течение месяца прибыть к месту отработки, заключить трудовой договор и начать работу. Если же выпускник откажется выполнять условия соглашения, ему нужно будет возместить средства, затраченные вузом на его подготовку.