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7 июня утром Порошенко проведет заседание фракции БПП, - нардеп

Утром 7 июня состоится заседание фракции БПП, на котором ожидают и президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Завтра с утра фракция. Ждем президента", - написал Гончаренко.

Отметим, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня. По состоянию на 6 июня народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки, которые были внесены в этот законопроект.

  • Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
  • Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
  • На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
  • Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
  • Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
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