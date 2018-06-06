7 июня утром Порошенко проведет заседание фракции БПП, - нардеп

6 июня, 2018, 21:08

Утром 7 июня состоится заседание фракции БПП, на котором ожидают и президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Завтра с утра фракция. Ждем президента", - написал Гончаренко.

Отметим, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня. По состоянию на 6 июня народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки, которые были внесены в этот законопроект.