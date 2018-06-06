7 июня утром Порошенко проведет заседание фракции БПП, - нардеп
6 июня, 2018, 21:08
Утром 7 июня состоится заседание фракции БПП, на котором ожидают и президента Украины Петра Порошенко
Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.
"Завтра с утра фракция. Ждем президента", - написал Гончаренко.
Отметим, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня. По состоянию на 6 июня народные депутаты успели рассмотреть почти все поправки, которые были внесены в этот законопроект.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
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