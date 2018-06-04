Гройсман обещает уйти в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд

4 июня, 2018, 10:13

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд

Об этом глава правительства заявил во время совместного брифинга с головой Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что эта неделя является крайне важной, ведь парламент должен принять законопроект о "Высшем антикоррупционном суде", без которого борьба с коррупцией не будет такой эффективной.

По его словам, принятие закона является крайне важным, иначе будет подорвано доверие не только украинского общества к властям страны, но и пострадает международный авторитет Украины.

Премьер добавил, что сегодня будет работать с руководителями парламентских фракций, чтобы соответствующее решение было принято.

"Я, как премьер-министр Украины, принял для себя решение: если этот суд - справедливый, независимый - не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра и подам в отставку", - отметил Гройсман.