Парубий рассказал, когда Рада будет голосовать за Антикоррупционный суд

4 июня, 2018, 11:33

Голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня

Об этом спикер парламента заявил во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Мы должны выйти на голосование в четверг", - сказал Парубий.

При этом спикер Рады назвал вопрос голосования по Антикоррупционному суда ключевым на текущей неделе.