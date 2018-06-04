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Парубий рассказал, когда Рада будет голосовать за Антикоррупционный суд


фото: rada.gov
Голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня

Об этом спикер парламента заявил во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Мы должны выйти на голосование в четверг", - сказал Парубий.

При этом спикер Рады назвал вопрос голосования по Антикоррупционному суда ключевым на текущей неделе.

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