Парубий рассказал, когда Рада будет голосовать за Антикоррупционный суд
4 июня, 2018, 11:33
Голова Верховной Рады Украины Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня
Об этом спикер парламента заявил во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.
"Мы должны выйти на голосование в четверг", - сказал Парубий.
При этом спикер Рады назвал вопрос голосования по Антикоррупционному суда ключевым на текущей неделе.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Порошенко анонсировал начало создания Антикоррупционного суда в июле.
- Гройсман обещает уйти в отставку, если не создадут Антикоррупционный суд.
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