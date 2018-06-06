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Послы G7 призвали Совет создать Антикоррупционный суд согласно условиям МВФ


фото: ukrinform
Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в группе G7.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому доверяют граждане", - говорится в заявлении.

Послы отмечают, что панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия ключевых положений закона условиям фонда. Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий", - подчеркивают дипломаты семи стран.

  • Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
  • Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
  • На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционных суд" и принять решение по нему. Таким образом, рассмотрение правок продолжается на этой неделе.
  • Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
  • Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суд в четверг, 7 июня.
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