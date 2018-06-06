Послы G7 призвали Совет создать Антикоррупционный суд согласно условиям МВФ
Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в группе G7.
"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому доверяют граждане", - говорится в заявлении.
Послы отмечают, что панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей.
"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия ключевых положений закона условиям фонда. Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий", - подчеркивают дипломаты семи стран.
G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt. pic.twitter.com/pZ4mQerI18— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 6 июня 2018 г.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционных суд" и принять решение по нему. Таким образом, рассмотрение правок продолжается на этой неделе.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суд в четверг, 7 июня.
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