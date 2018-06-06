Послы G7 призвали Совет создать Антикоррупционный суд согласно условиям МВФ

6 июня, 2018, 17:32

Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Соответствующее заявление размещено в Twitter канадского председательства в группе G7.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому доверяют граждане", - говорится в заявлении.

Послы отмечают, что панель экспертов должна играть центральную роль в избрании квалифицированных судей.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия ключевых положений закона условиям фонда. Антикоррупционный суд должен быть неотъемлемой частью антикоррупционных усилий", - подчеркивают дипломаты семи стран.

G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt. pic.twitter.com/pZ4mQerI18 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 6 июня 2018 г.