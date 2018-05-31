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Голодовка Сенцова и Кольченко: МИД призвал усилить давление на Россию


фото: Facebook
Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию из-за недопуска украинских консулов к политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

По словам Бецы, за 4 года Россия, в нарушение международных норм, ни разу не допустила к незаконно заключенным и осужденным Сенцову и Кольченко украинских консулов.

Поэтому МИД обратился к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию.

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