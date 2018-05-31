Голодовка Сенцова и Кольченко: МИД призвал усилить давление на Россию
31 мая, 2018, 19:16
Министерство иностранных дел обратилось к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию из-за недопуска украинских консулов к политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко
Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
По словам Бецы, за 4 года Россия, в нарушение международных норм, ни разу не допустила к незаконно заключенным и осужденным Сенцову и Кольченко украинских консулов.
Поэтому МИД обратился к международным партнерам с просьбой усилить давление на Россию.
За 4 года РФ не допустила украинских консулов к А.Сенцову и А.Кольченко. В нарушение всех норм. Призываем партнеров усилить давление на РФ— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 мая 2018 г.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
- Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
- 31 мая незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку другого украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова.
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