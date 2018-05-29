Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова

29 мая, 2018, 08:20

Фигурант дела "26 марта" Станислав Зимовец, которого приговорили к 2,6 года колонии строгого режима, объявил о бессрочной голодовке в поддержку незаконно заключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Светлану Сидоркину.

Зимовец начал голодовку 28 мая, поддерживая украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 16-й день держит голодовку с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Ранее в поддержку режиссера голодовку объявил украинский военный Александр Шумков, арестованный в России по обвинению в участии в "Правом секторе".

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Напомним, в июле 2017 года Тверской суд приговорил Зимовца до двух лет и шести месяцев колонии общего режима, признав его виновным по части 1 статьи 318 УК (безопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти). Как считает следствие, во время акции 26 марта на Пушкинской площади в Москве Зимовец бросил кусок кирпича в спину командира ОМОНа.

Сам Зимовец не признает вину. Он говорил, что бросил кирпич, возмутившись незаконными задержаниями протестующих, и ни в кого не целился. При этом он сомневается, что попал в сотрудника правоохранительных органов.