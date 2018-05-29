Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова
Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Светлану Сидоркину.
Зимовец начал голодовку 28 мая, поддерживая украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 16-й день держит голодовку с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных в России.
Ранее в поддержку режиссера голодовку объявил украинский военный Александр Шумков, арестованный в России по обвинению в участии в "Правом секторе".
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Напомним, в июле 2017 года Тверской суд приговорил Зимовца до двух лет и шести месяцев колонии общего режима, признав его виновным по части 1 статьи 318 УК (безопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти). Как считает следствие, во время акции 26 марта на Пушкинской площади в Москве Зимовец бросил кусок кирпича в спину командира ОМОНа.
Сам Зимовец не признает вину. Он говорил, что бросил кирпич, возмутившись незаконными задержаниями протестующих, и ни в кого не целился. При этом он сомневается, что попал в сотрудника правоохранительных органов.
- Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Речь идет о 64 украинских политзаключенных.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
- Более 350 деятелей культуры из Германии, Украины, России и других стран подписались под обращением к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти Олега Сенцова.
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