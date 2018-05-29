 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова


фото: youtube
Фигурант дела "26 марта" Станислав Зимовец, которого приговорили к 2,6 года колонии строгого режима, объявил о бессрочной голодовке в поддержку незаконно заключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Светлану Сидоркину.

Зимовец начал голодовку 28 мая, поддерживая украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 16-й день держит голодовку с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных в России.

Ранее в поддержку режиссера голодовку объявил украинский военный Александр Шумков, арестованный в России по обвинению в участии в "Правом секторе".

Читайте также: Кость поперек горла. Кто такой Олег Сенцов

Напомним, в июле 2017 года Тверской суд приговорил Зимовца до двух лет и шести месяцев колонии общего режима, признав его виновным по части 1 статьи 318 УК (безопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти). Как считает следствие, во время акции 26 марта на Пушкинской площади в Москве Зимовец бросил кусок кирпича в спину командира ОМОНа.

Сам Зимовец не признает вину. Он говорил, что бросил кирпич, возмутившись незаконными задержаниями протестующих, и ни в кого не целился. При этом он сомневается, что попал в сотрудника правоохранительных органов.

  • Напомним, Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Речь идет о 64 украинских политзаключенных.
  • Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
  • Госдеп США требует освободить Сенцова и других политзаключенных.
  • Более 350 деятелей культуры из Германии, Украины, России и других стран подписались под обращением к канцлеру Германии Ангеле Меркель с призывом спасти Олега Сенцова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать