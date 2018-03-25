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Розенко объяснил, что считает главной ошибкой Чорновила

Вячеслав Чорновил и другие руководители Руха не сочли нужным провести парламентские и президентские выборы сразу после провозглашения Независимости Украины

Об этом один из первых "руховцев", а ныне вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

По его мнению, именно поэтому Движение не стал политической силой №1 и в Украине не состоялись такие же быстрые и действенные преобразования, как в посткоммунистических странах Центральной Европы:

"... Мы бы резко стартонулы в процессе проведения реформ, как это сделали соседние с нами страны".

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По словам Розенко, от проведения выборов в 1991 году руководство Руха решило отказаться ввиду того, что коммунисты в Верховной Раде поддержали Акт провозглашения независимости.

Кроме собственного ложного видения важных политических вопросов руководителям Руха активно мешали спецслужбы, "массово засланные тогда в демократические институты - как в студенческую среду, так и внутрь Народного Руха Украины", добавил вице-премьер.

 

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