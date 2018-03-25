Розенко назвал того, кто привел его в большую политику

25 марта, 2018, 18:19

Вице-премьер-министр Павел Розенко попал в правительство за счет многолетнего сотрудничества с известным "руховцем" Иваном Зайцем

Об этом политик рассказал в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Мы тесно работали с самой мощной на то время демократической организацией - Народным Рухом. Именно от него я впервые баллотировался в депутаты Киевского городского совета. Это был 1993 год. И благодаря своей политической активности в конце того же года я получил предложение от народного депутата Зайца", - отметил Розенко, который после окончания электроакустического факультета КПИ сначала работал в СМИ.

При этом Зайца он считает "одним из самых колоритных и профессиональных депутатов того времени".

Заяц, продолжил Розенко, предложил ему стать помощником нардепа и следующие 4 года исполнял обязанности помощника-консультанта нардепа Зайца в столичном Святошинском районе, "на его родном округе":

"90% вопросов, с которыми я сталкивался, с которыми приходили люди к народному депутату, это были социальные вопросы: установка телефонов, льготы, перерасчеты пенсий, проблемы "чернобыльцев". Для меня это была жесткая и очень мощная школа общения с людьми, изучение проблем и изучения законодательства. Собственно, с того времени я стал заниматься практически социальной политикой".

Потом они вместе работали в Министерстве экологии.

В общем они проработали вместе 11 лет.

В 2005 году Вячеслав Кириленко, когда стал министром труда и социальной политики, предложил Розенку стать его советником, а со временем первым заместителем, добавил он.