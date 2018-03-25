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В этот день погиб Вячеслав Чорновил

Архивное фото с кандидатской диссертации историка Анны Побережец. Николаев, 2015
фото: Міністерство освіти
В ночь с 24 на 25 марта 1999 года оборвалась жизнь украинского национального лидера, главы Народного руха Вячеслава Чорновола. Он победно выдержал давление КГБ и администрации советских тюрем и лагерей, где провел 17 лет своей молодости, но погиб в якобы демократической стране

62-летний политик находился на переднем пассажирском сидении "Тойоты", когда она влетела в груженый зерном КаМАЗ с прицепом на автодороге Борисполь-Золотоноша, под Киевом. Он и его водитель Евгений Павлов погибли сразу, пресс-секретарь политика, известный журналист Дмитрий Понамарчук, который в то время отдыхал на заднем сидении, получил повреждения, но остался в живых.

По данным Понамарчука, Чорновил умер не сразу и у исполнителей покушения на него - а он, как и Тарас Чорновил и немало других близких и родных руководителя Руха, считают, что то было именно покушение - было еще несколько минут, чтобы "добить" Вячеслава Максимовича.

"Есть один период после катастрофы, где я не мог контролировать ситуацию. Примерно, я с врачами установил, 5-7 минут. Этого было бы достаточно, чтоб убийцы убили тех, кто был на переднем сидении. Почему меня не добили? Потому что я упал с заднего сиденья на пол", - сообщил Понамарчук уже в 2018 году.

Про добивание Чорновола кастетом говорил и заместитель генпрокурора Николай Голомша. Об этом, отмечал он, свидетельствуют 4 характерных повреждения на черепе покойного.

При президентстве Леонида Кучмы расследование остановилось на версии "несчастный случай" и было прекращено. Это же подтвердил и Бориспольский районный суд.

После победы Революции Достоинства, в апреле 2014 года Апелляционный суд возобновил дело, его направили на повторное расследование в Генеральную прокуратуру, в т.ч. по статье "Посягательство на государственного или общественного деятеля" (ст. 112). По словам Чорновола-младшего, нынешний генпрокурор Юрий Луценко обещал ему вернуться к делу его отца после завершения расследования преступлений Януковича и гибели Небесной сотни.

Подушки безопасности, фамилии исполнителей и организаторов

А расследовать в деле главного "руховца" действительно есть что. Например, каким образом зловещий КамАЗ оказался в то самое время в том самом месте. Почему не сработали подушки безопасности (не сработали), сколько было этих подушек, и что в действительности означают обнаруженные во время эксгумации нехарактерные для ДТП повреждения черепов Чорновола и Павлова, а также повреждения самого автомобиля и тому подобное.

Есть вопросы по личности водителя грузовика, простого колхозника Владимира Кудели, который тоже настаивал на "трагической случайности" того, что произошло. Говорил, что пропустил свой поворот, не успел развернуться... А официальная версия еще и добавляла, что машина Чорновола ехала с превышением скорости 130-140 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Кстати, столкнулась она не с КамАЗом или с прицепом, а с перемычкой между ними. А это еще одна "случайность" в "случайности". И не самая главная.

"Что Куделя - он всего лишь слепой исполнитель чьей-то злой воли, который в суде говорит только то, что хочет сказать и что выгодно лично ему. А вот кто заказчик этого страшного преступления - это вопрос вопросов, на него нет ответа, и неизвестно , получим ли мы его когда-нибудь! "- говорила 2012 года сестра Чорновола Валентина Максимовна в комментарии газете "Сегодня".

Народный депутат Анатолий Ермак, перед тем как в 2003 году сам погиб в столкновении "Лады" с МАЗом, утверждал: к покушению на Черновила причастны заместитель начальника отряда специального назначения "Сокол" МВД Юрий Ненаженко и генерал-полковник, начальник милицейской разведки под названием "Управление уголовного розыска", руководитель аппарата МВД Эдуард Фере (он же "Дед", "Дедушка"). Тот самый Фере, которого будут вспоминать и в привязке к гибели Георгия Гонагдзе и другим политическим расправам того времени.

Фере, кстати, уже мертвый, тоже ничего не расскажет. После 6 лет комы умер в 2009-м в больнице. Его тогдашний непосредственный начальник, министр внутренних дел Юрий Кравченко, как известно, дважды (как и Георгий Кирпа) выстрелил себе в голову после Оранжевой революции, 4 марта 2005 года, перед тем как идти на допрос в Генпрокуратуру.

"Мои дорогие, я не виновен ни в чем. Простите меня, я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Ухожу от вас с чистой совестью, прощайте", - говорилось в его прощальной записке.

Была и загадочная видеокассета с человеком в маске, который представился "полковником МВД" и подробно описывал вроде как покушение на Черновола.

YouTube тогда еще не было. В открытом доступе этой записи пока нет.

Гибель Вячеслава Чорновила. Программа "Знак оклику" Артем Шевченко, ТВі.

 
Художественно-документальный фильм Владимир Онищенко "Той, що пробудив Кам'яну державу", 2006.
 

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