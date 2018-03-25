Вице-премьер Розенко рассказал о своем деде-вице-премьере

25 марта, 2018, 17:48

Дед действующего вице-премьера Павла Розенко - председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совета министров УССР - сделал карьеру не по партийной линии, а за счет собственных профессиональных способностей

Об этом политик рассказал в программе "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Он прошел непростой путь от забойщика в шахте. Он был шахтером, добывал уголь. Потом учился, получил высшее образование, стал одним из руководителей шахты. Затем - руководителем шахтоуправление целого. Это была Горловка Донецкой области", - отметил вице-премьер.

После этого он какое-то время работал в Москве, а впоследствии возглавил Госплан в Украине.

"Это было правительство внутри правительства. Минфин был уже производным инструментом Госплана", - добавил Розенко.

При этом, по словам вице-премьера, он не имел возможности общаться со своим дедом на профессиональные темы:

"Он ушел со своей должности, когда мне было всего 7 лет,а умер в мои неполные 21 год".