Россия, вероятно, стоит за отравлением экс-разведчика Скрипаля, - Мэй
Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила во время выступления в британском парламенте, информирует Reuters.
Россия, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля, заявила Мэй. По ее словам, Великобритания готова к применению более широких мер в отношении России.
Как заявила премьер, Россия либо напрямую ответственна за отравление, или позволила другим террористам получить нервно-паралитический газ, который использовали против Скрипаля.
По данным следствия, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое произведено в России. Речь идет о веществах класса "Новичок", которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.
Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон заявили российскому послу, что Москва должна "немедленно обеспечить полное расследование" программы "Новичок" в Организации по запрещению химического оружия.
Мэй отметила, что расследование еще не завершено, и что не исключена вероятность того, что вещество могло быть украдена из российских лабораторий. Однако, по словам Мэй, Россия уже применяла отравляющие вещества, в том числе в случае отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Мэй 14 марта объявит о возможных ответных мерах против России.
- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-