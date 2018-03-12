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Россия, вероятно, стоит за отравлением экс-разведчика Скрипаля, - Мэй

Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля

Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила во время выступления в британском парламенте, информирует Reuters.

Россия, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля, заявила Мэй. По ее словам, Великобритания готова к применению более широких мер в отношении России.

Как заявила премьер, Россия либо напрямую ответственна за отравление, или позволила другим террористам получить нервно-паралитический газ, который использовали против Скрипаля.

По данным следствия, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое произведено в России. Речь идет о веществах класса "Новичок", которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Мэй и министр иностранных дел Борис Джонсон заявили российскому послу, что Москва должна "немедленно обеспечить полное расследование" программы "Новичок" в Организации по запрещению химического оружия.

Мэй отметила, что расследование еще не завершено, и что не исключена вероятность того, что вещество могло быть украдена из российских лабораторий. Однако, по словам Мэй, Россия уже применяла отравляющие вещества, в том числе в случае отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Мэй 14 марта объявит о возможных ответных мерах против России.

  • 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
  • По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
  • Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
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