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Лукашенко нападет на Украину Счет пошел на дни, - Каспаров

2 июля, 2022 суббота
23:14
война с Россией Гарри Каспаров

"Беларусь нападет на Украину". С таким утверждением выступил российский оппозиционер и политэмгирант, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров

Об этом политик заявил у себя в ТГ-канале вечером в субботу, 2 июля 2022 года.

Сообщение Каспарова под названием "Беларусь нападет на Украину" появилось после последних заявлений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на тему взаимоотношений с Украиной и странами Запада.

"Лукашенко активизировался и стал угрожать по методичке Кремля. Непризнанный президент Беларуси заявил, что "прицел" уже наведен на командные пункты вражеских стран, которые угролжают Минску. Также Лукашенко добавил, что несколько дней назад украинская сторона попыталась нанести ракетные удары по республике, но все ракеты были перехвачены. Скорее всего, это все говорится устами Кремля, а не самим Лукашенко, потому что все мы знаем, что он просто отыгрывает роль марионетки в большой игре Путина", - отметил Гарри Каспаров.

По его мнению, "счет пошел на дни".

"Сейчас же счет пошел на дни, ибо речь (Лукашенко - ред.) сменилась с нейтральной на агрессивную, хотя Александр Лукашенко и заявляет, что "Минск не хочет воевать с Киевом", но это больше похоже на "не хочет, но не оставляют выбора". Все делается под предлогом защиты от вторжения со стороны Польши, но это такая же глупость, как и знаменитое "освобождение" (Украины россиянами – ред.), где на самом деле никто не встречал с караваем и цветами", - подчеркнул Каспаров.

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Белорусь
Александр Лукашенко
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