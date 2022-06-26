"Будет симитирован подрыв нефтебазы". Белорусский ОМОН и спасателей готовят к терактам
В Борисовском районе Минской области Беларуси завтра, 27 июня 2022 года, с участием подразделений МЧС, МВД и Минобороны страны состоятся тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера
Об этом передает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА .
"27 июня в поселке Светлый Гай состоятся тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В мероприятии примут участие органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, а также МВД, вооруженные силы Беларуси. В учениях от МЧС будет задействовано 215 человек", - сообщили в МЧС Республики Беларусь.
Отрабатывать элементы будут участники учений на 11 площадках. К примеру, на одной из площадок будет отработано "задержание диверсионной группы".
"Свои силы проверит ОМОН УВД Минского облисполкома. Также действия в случае пожара в трансформаторной подстанции отработают подразделения по чрезвычайным ситуациям", - отмечает БЕЛТА.
Отдельно отмечается отработка "ликвидации последствий авиационного террористического происшествия" и освобождение заложников.
"На тактико-специальных учениях проработают действия во время проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ЧС с наличием опасных химических веществ на железнодорожном транспорте. Будет симитирован подрыв нефтебазы вражеским беспилотным летательным аппаратом. Подразделения по чрезвычайным ситуациям погасят условный пожар ", - говорят белорусские чрезвычайники.
- Как заявляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российская ДРГ планирует теракт в жилых кварталах белорусского города Мозыря , чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Будут действовать наемники из контролируемых контролируемых Пригожиным и Шойгу российских ЧВК, а подано это будет как "месть" со стороны украинцев.
- В Мозыре, следует отметить, также расположен нефтеперерабатывающий завод.
- По данным заместителя главы СБУ в 2014-2015 годах генерал-майора Виктора Ягуна, в Мозыре уже паника . В городе формируют добровольные народные дружины, которые должны ходить и искать вероятных диверсантов.
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