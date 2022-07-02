Три дня назад Украина выпустила по Беларуси ракеты, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обвинил Вооруженные Силы Украины в ракетном нападении
Об этом он заявил вечером в субботу, 2 июля 2022 года, на торжественном собрании по случаю празднования установленного при его правлении "дня независимости" 3 июля. Такую информацию передает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА.
"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси", - сказал Лукашенко.
"Но, слава Богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины", - добавил он.
Справка
Празднование Дня независимости Беларуси именно 3 июля (другое название праздника – День Республики) было установлено в 1996 году, то есть уже во время правления Лукашенко. В этот день 1944 года советские войска выбили из Минска подразделения Вермахта.
В то же время гражданское общество и оппозиция Беларуси продолжает чествовать неофициальный День Независимости Беларуси под названием "День Воли", который приходится на 25 марта.
25 марта 1918 года была образована Белорусская Народная Республика.
- Как отмечают украинские и международные политики и эксперты, РФ вовлекает Беларусь в войну с Украиной. Но для этого команде Лукашенко требуется весомый в глазах белорусского общества повод. В частности, разведка говорила о подготовке россиянами терактов против мирных граждан Беларуси или инфраструктурных объектов на территории.
- К примеру, белорусские спасатели и военные тренируются преодолевать последствия "подрыва нефтебазы враждебным беспилотным летательным аппаратом" .
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