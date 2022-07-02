"Вы полностью под ударом". Лукашенко говорит, что навел ракеты на столицы соседних государств
Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко утверждает, что на столицы Украины и государств Запада им наведены ракеты подконтрольных ему вооруженных сил
Об этом политик заявил сегодня, 2 июля 2022 года. Соответствующая информация обнародована на его официальном сайте.
"Тоже хочу вам предварительно сказать, чтобы вы потом не ахали и не охали. Тепло, жарко даже - все расслабились, всем хорошо. Хлебушек есть, другие продукты питания, одежда. Пусть даже подорожали, но все есть. И наши белорусы, как всегда, расслабились. Вы расслабляйтесь. Мы военные люди и знаем, что нам делать. Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями", - сказал Лукашенко.
Перед этим он обвинил ВСУ в якобы пуске ракет с территории Украины по Беларуси "три дня назад" .
"Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (речь шла о ядерном оружии, - ред.). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно!" – подчеркнул Александр Лукашенко.
- Города Гомель, Мозырь, Лунинец расположены вдоль границы Беларуси с Украиной. Брест фактически граничит с Польшей.
- Из соседних государств Лукашенко чаще всего озвучивает претензии к Украине, Польше и Литве. В литовской столице Вильнюсе, напомним, размещен офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, главной оппонентки Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года.
- Белорусские спасатели и военные в свою очередь тренируются преодолевать последствия "подрыва нефтебазы враждебным беспилотным летательным аппаратом" .
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