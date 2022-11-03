Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.

"На временно занятой территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита. Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы", - сообщает пресс-служба.

Напомним, оккупанты принудительно эвакуируют население Херсонщины и Запорожской области, а также вывозят медицинское оборудование из больниц.

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