Генштаб: Захватчики используют гражданских как "живой щит" - размещают войска в школах Сватового и заставляют приводить детей на занятия
В Луганской области оккупационные войска разместили свои подразделения в школах и на предприятиях, а жителей городов, несмотря на обстрелы, заставляют работать и приводить детей в учебные заведения
Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ.
"На временно занятой территории Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита. Так, по имеющейся информации, в городе Сватово, оккупанты продолжают размещать свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы", - сообщает пресс-служба.
- Напомним, оккупанты принудительно эвакуируют население Херсонщины и Запорожской области, а также вывозят медицинское оборудование из больниц.
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