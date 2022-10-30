Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 30 октября.

Оккупанты 29 октября ограничили доступ к интернету в Новой Каховке и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из города в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины.

"Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения", - пишет Генштаб.

Кроме того, оккупанты издали указ, обязующий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

Первоочередно оккупанты будут "эвакуировать" медперсонал местных больниц и оперативные службы города.

Ранее ОК "Юг" сообщило, что под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb