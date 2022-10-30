Отключили интернет и обязали распродать все и закрыться до ноября: россияне пытаются эвакуировать Новую Каховку
Генштаб сообщил, что оккупационные власти пытаются принудительно "эвакуировать" жителей Новой Каховки. Россияне выключили в городе интернет и по громкоговорителю заявляют о так называемых обстрелах ВСУ
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 30 октября.
Оккупанты 29 октября ограничили доступ к интернету в Новой Каховке и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из города в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины.
"Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения", - пишет Генштаб.
Кроме того, оккупанты издали указ, обязующий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.
Первоочередно оккупанты будут "эвакуировать" медперсонал местных больниц и оперативные службы города.
- Ранее ОК "Юг" сообщило, что под предлогом проведения подготовки к обороне Новой Каховки российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, находящихся на побережье реки Днепр.
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