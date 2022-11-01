Об этом в эфире общенационального телемарафона 1 ноября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает " Радио Свобода ".

"Со вчера в городе Мелитополь объявили каникулы, и наших детей они пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ", - сказал городской голова.

"Такую практику они уже применяли на других временно оккупированных территориях. Например, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и сегодня не вернули их, а только пришли попросили у родителей зимние вещи, потому что не собираются скоро возвращать этих детей", - уточнил он.

Детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова "усыновила" двоих детей, которые были похищены из Мариуполя.

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