Оккупанты пытаются депортировать детей из Мелитополя: Мэр рассказал, как это происходит
Под предлогом осенних каникул российские захватчики пытаются депортировать украинских детей из Мелитополя Запорожской области
Об этом в эфире общенационального телемарафона 1 ноября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает " Радио Свобода ".
"Со вчера в городе Мелитополь объявили каникулы, и наших детей они пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ", - сказал городской голова.
"Такую практику они уже применяли на других временно оккупированных территориях. Например, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и сегодня не вернули их, а только пришли попросили у родителей зимние вещи, потому что не собираются скоро возвращать этих детей", - уточнил он.
- Детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова "усыновила" двоих детей, которые были похищены из Мариуполя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное