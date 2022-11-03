Оккупанты вывозят автомобили скорой помощи и оборудование больниц Херсона и принудительно эвакуируют жителей двух областей, - Генштаб
Россияне объявили об "эвакуации" местных жителей на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также вывозят медицинское оборудование в Скадовск
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.
В Генштабе утверждают, что принудительной эвакуации российских захватчиков подлежат жители городов и сел вдоль левого берега реки Днепр: от Большой Знаменки Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Также оккупанты продолжают воровать и вывозить медицинское оборудование. Речь идет, в частности, об автомобилях скорой помощи и аппаратуре больниц в Голой Пристани, которые захватчики перевезли в Скадовск.
- Авиация Сил обороны уничтожила 12 из 13 вражеских дронов-камикадзе в ночь на 2 ноября.
- А ВСУ трижды ударили по скоплению живой силы оккупантов, уничтожили технику, склады и военные объекты.
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