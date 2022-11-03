Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.

В Генштабе утверждают, что принудительной эвакуации российских захватчиков подлежат жители городов и сел вдоль левого берега реки Днепр: от Большой Знаменки Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Также оккупанты продолжают воровать и вывозить медицинское оборудование. Речь идет, в частности, об автомобилях скорой помощи и аппаратуре больниц в Голой Пристани, которые захватчики перевезли в Скадовск.

Авиация Сил обороны уничтожила 12 из 13 вражеских дронов-камикадзе в ночь на 2 ноября.

А ВСУ трижды ударили по скоплению живой силы оккупантов, уничтожили технику, склады и военные объекты.

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