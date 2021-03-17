Газ на 2 миллиарда для фиктивной фирмы: роль руководства Нафтогаза

17 марта, 2021, 22:03

Татьяна Шустрова

В конце 2020 года из государственной собственности вывели газа на 85,5 миллиона долларов США. Руководители Нафтогаза практически подарили его фиктивной фирме. Были ли в этом решении признаки коррупции?

13 ноября 2020 Хозяйственный суд города Киева утвердил "мировое соглашение" между дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины" ПАО "Укртрансгаз" и частными фирмами ЗАО "Укрэнергосбыт", ООО "Финансовая компания Фин-Инвест" и ООО "Профи Газ". По этому соглашению Укртрансгаз передал подставной фирме "Профи Газ" 305 миллионов кубометров государственного газа.

Несколько ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев лично подписал решение, согласно которому 305 млн кубометров газа передали от Нафтогаза в Укртрансгаз как заем, с целью выведения его в собственность "Профи Газа".

И сам Коболев, и Укртрансгаз всего лишь несколько месяцев назад называли мошенниками частные фирмы, которые приняли участие в этой сделке. И вдруг позиция руководителей Нафтогаза изменилась на противоположную.

Более трех месяцев журналисты "Шустров LIVE" расследуют эту сделку, ведь ее масштабы - это большая коррупция. Журналистам удалось через суд обязать НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении в результате заключения этого мирового соглашения. Но за все время так и не смогли услышать комментарии от первых лиц Нафтогаза.

Вдруг нафтогазовцы сами инициировали общение первого заместителя Коболева, который сейчас исполняет обязанности руководителя Укртрансгаза Сергея Переломы с коллегами из интернет-издания "Бизнес Цензор" на эту тему. Мы не знаем, что побудило его к этому: досудебное расследование НАБУ, или были другие мотивы. Но поскольку Сергей Перелома не только подтвердил указанные в расследованиях "Еспресо" факты, но и высказал некоторые сомнительные утверждения, то еще раз детально разберемся в этой сделке.

Как получить деньги за чужой газ

Основание чтобы взять у государства газ бесплатно нашли в истории, которая тянется с конца 1999 года. Тогда частная компания "Укрэнергосбыт" передала государственному оператору газопроводов Укртрансгазу 418 млн кубометров газа для транспортировки к своим потребителям. Укртрансгаз обязательств не выполнил: 305 млн кубометров газа исчезли в транспортной системе.

Несколько лет госкомпания отказывалась признавать существование долга. Газ искали в судах, пока в 2007 году Высший хозяйственный суд принял окончательное решение, обязующее госкомпанию вернуть газ Укрэнергосбыту.

Что бы там раньше не говорили представители госкомпании, сейчас действующий руководитель Укртрансгаза Сергей Перелома однозначно подтверждает, что долг перед Укрэнергосбытом существовал. Также Перелома сообщил, что Нафтогаз еще в 1999 году использовал эти 305 млн кубов газа по своему усмотрению без согласия его реального владельца.

"Укрэнергосбыт подтвердил, что газ у него забрали. По моему личному убеждению: это подтверждение настоящее и оно зафиксировано судебным решением. По большому счету, это решение нужно было выполнить в 2007 году. Добровольно это не было сделано", - признал Сергей Перелома в интервью "Бизнес цензору" .

Компания "Укрэнергосбыт" в течение 13 лет безуспешно пыталась взыскать газ в принудительном порядке.

А когда руководитель Укртрансгаза все же решил отдать долг, то почему-то передал газ не реальному владельцу, а посторонней фиктивной фирме. И произошло это после того, как контроль над Укрэнергосбытом захватили рейдеры.

До марта 2018 года акциями Укрэнергосбыта владело ООО ТДМК, пока его преступный способом не переоформили на других лиц. В 2018 году председателем правления Укрэнергосбыта был некий Сергей Михайлюк. По словам директора ТДМК Анатолия Рекуна, Михайлюк нажал на директора Олега Изотова, и тот продал 90% акций Укрэнергосбыта Михайлюку.

"В результате злонамеренного соглашения между бывшим директором и господином Михайлюком был заключен договор, по которому контроль над активом стоимостью более 2 млрд перешел за... даже не символические 24 тысяч гривен. Которые, более того, Михайлюк и не платил", - рассказывает адвокат Александр Мартыновский, представляющий интересы общества ТДМК.

Сейчас реальные владельцы 305 млн кубометров газа доказывают в судах, что акции у них отобрали мошенническим образом.

Чтобы вывести спорный газ на сторонних лиц 15 апреля 2019 года новые владельцы Укрэнергосбыта передают право требования долга ООО "Финансовая компания Фин-Инвест". В янвере 2020 года "Фин-Инвест" получает решение суда, которым меняется способ и порядок взыскания долга. Вместо осуществления поставки природного газа - взыскание с Укртрансгаза денег в размере 2,3 млрд грн в пользу "Фин-Инвеста". Этой фирме удается арестовать имущество и счета Укртрансгаза и даже списать с них 226 млн грн в свою пользу.

Сначала Укртрансгаз отдавать долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ. А действия "Фин-Инвеста" в Нафтогазе назвали "такими, которые могут иметь признаки мошенничества".

Противодействие "мошенникам" было довольно успешным - Укртрансгаз 12 марта через суд разблокировал счета и заверил, что "приложит максимум усилий для возвращения незаконно списанных средств".

К тому же суд запретил отдавать деньги вместо газа, а газ "Фин-Инвест" получить не мог, потому что не имел лицензии на осуществление деятельности по поставкам природного газа. К тому же соглашение о переуступке долга от Укрэнергосбыта к "Фин-Инвесту" было отменено в суде в мае 2020 года.

При таких условиях прямая передача денег или газа "Фин-Инвесту" неизбежно привела бы руководителей Нафтогаза на скамью подсудимых.

Поэтому в дело оперативно вовлекают другую подставную фирму - "Профи Газ". 22 апреля 2020 года на "Профи Газ" была получена лицензия НКРЭКУ по поставке природного газа. 25 июня захваченый рейдерами Укрэнергосбыт отступил все права требования долга в пользу ООО "Профи Газ".

И вот с появлением "Профи Газа" руководители Нафтогаза вдруг перестали противодействовать "мошенникам". Почему у госкомпании возникло непреодолимое желание заключить мировое соглашение?

Управляющий Укртрансгаза, первый заместитель главы Нафтогаза Сергей Перелома рассказывает, что госкомпания опасалась блокировки счетов уже со стороны "Профи Газа" перед отопительным сезоном. Аргумент сомнительный. Зная об угрозе госкомпания вполне могла защитить себя. К тому же реальные владельцы газа на момент заключения соглашения уже судились по незаконному захвату Укрэнергосбыта, а счета этой компании уже были заблокированы ГБР.

Сергей Перелома в своем интервью также утверждает, что переговоры по мировому соглашению велись еще до его прихода в Укртрансгаз и он лишь утвердил ту схему, которую предложили юристы.

Однако фактом является, что пока генеральным директором Укртрансгаза был Сергей Алексеенко, госкомпания пыталась избежать уплаты спорного долга. Более того, предшественник Переломы называл фирмы, которые заключили мировое соглашение - "Фин-Инвест", "Профи газ" и "Укрэнергосбыт" - имеющими признаки фиктивности и обращался в правоохранительные органы.

5 августа 2020 года Сергей Алексеенко неожиданно уходит в отставку с должности генеральный директор АО "Укртрансгаз". С 6 августа временно осуществлять полномочия генерального директора Укртрансгаза приходит первый заместитель главы Нафтогаза Сергей Перелома.

А уже через месяц руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву поступило письмо за подписью Сергея Переломы с предложением рассмотреть на общем собрании акционеров АО "Укртрансгаз" вопрос заключения мирового соглашения между Укртрансгазом, Укрэнергосбытом, "Фин-Инвест" и "Профи Газом", и выделить для этого 305 млн кубометров газа в качестве займа от НАК "Нафтогаз".

Стоит обратить внимание, что просьбу одобрить сделку Сергей Перелома подал еще до того, как в октябре 2020 года Хозяйственный суд Киева узаконил замену взыскателя долга с Укрэнергосбыта на "Профи Газ". И Перелома прекрасно знает об этом решении суда, ведь сам его упоминает в интервью.

То есть, узаконивание статуса "Профи Газа" как участника сделки и подготовка этого соглашения со стороны Нафтогаза шли параллельно и, вероятно, по обоюдному согласию сторон.

Это полностью опровергает еще одно утверждение Сергея Переломы, что он не знал о сомнительном статусе фирм-однодневок, которые стали участниками мирового соглашения.

Перелома утверждает, что вообще не должен проверять, с кем руководимая им компания заключает соглашения. "Обязанностью суда является проверка полномочий лица, прибывшего в суд, чтобы представлять интересы того или иного участника процесса. Когда я получаю решение суда, я понимаю, что эту работу за меня уже сделал суд и вынес решение именем Украины", - рассказывает он.

То есть, по мнению Сергея Переломы сотни тысяч зарплаты ему платят за то, чтобы он даже не проверял, кому передает государственный газ на 1,89 миллиарда гривен?

Кто получил выгоду от сделки с газом?

Авторы сайта "Экономическая правда", которые следят за развитием событий вокруг этой сделки, предполагают, что "мировое соглашение" состоялось при участии посредника - киевского бизнесмена Игоря Воронова.

На его возможную причастность действительно указывают некоторые факты.

С момента как "Профи Газ" привлекли к схеме вывода государственного газа, в ней трижды сменились номинальные владельцы и директора. На время выполнения соглашения и получения газа официальным бенефициаром "Профи Газ" стал Александр Емельянов. Он также оказался владельцем ООО "Будсвитгрупа". Эта фирма имеет киевский номер телефона 206-84-16. Им ранее пользовался Игорь Алексеевич Воронов в статусе физического лица-предпринимателя. А сейчас он указан как контактный для действующего ФЛП - жены Игоря Воронова - Татьяны Олеговны Вороновой.

К тому же, именно номер телефона 206-84-16 оставила в реестре ООО "Газэнергия", входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. С 2006 по 2011 год директором этой фирмы был Воронов Евгений Алексеевич, брат Игоря Воронова.

Поспешно меняя бенефициаров, руководителей и место регистрации, фиктивная "Профи Газ" получила от государства астрономический ресурс. Скорость выполнения договора между госкомпанией и частной фирмой впечатляет. Через две недели после подписания мирового соглашения "Профи Газ" не только получила, но и продала газ.

В интервью "Бизнес. Цензору" первый заместитель председателя Нафтогаза Сергей Перелома опровергает свою причастность к компаниям, получившим государственный газ. Так же он отверг причастность к сделке главы Нафтогаза Андрея Коболева.

"Ни меня, ни других людей из Нафтогаза в этих компаниях нет. Я говорю о любой вовлеченности - аффилированной, опосредованной или прямой", - настаивает Сергей Перелома.

По нашей информации, с 27 ноября по 10 декабря компания "Профи Газ" продала 305 млн кубометров топлива таким семи компаниям:

Один из покупателей - общество с ограниченной ответственностью "Мидстрим Юкрейн" - заслуживает особого внимания. Потому что следы от него ведут к Сергею Переломе.

"Мидстрим Юкрейн" получила от "Профи Газ" 55 млн кубометров газа - примерно 16% всего выведенного газа. Далее мгновенно перепродала приобретенный у фиктивной фирмы газ обществу "Евромин Энерджи". Ранее этой фирмой руководил Сергей Стогний. Он совместно с Константином Совой является совладельцем другой компании - "ВНВ Инвест" . В свою очередь Сова является совладельцем общества "Энерготехпром", которым до 2014 года также владел нынешний исполняющий обязанности гендиректора Укртрансгаза Сергей Витальевич Перелома.

Также Константин Сова и Сергей Перелома были совладельцами частного акционерного общества "Страховая компания "Мега-Полис", членом Наблюдательного совета которого вместе с ними был также и Сергей Стогний.

Мы продолжаем наше расследование. И скоро расскажем еще больше.