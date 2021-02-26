Что означает объявление подозрений экс-чиновникам ПриватБанка. Экспертный опрос

27 февраля, 2021, 08:03

Журналистка Еспресо Ольга Чайка спросила экспертов, что происходит, почему именно сейчас и какую роль в нарушениях в ПриватБанке могли сыграть Яценко и Дубилет. Заметим, что в государственном ПриватБанке эту тему комментировать отказались, а пресс-служба НАБУ заявила, что всю допустимую информацию уже сообщили

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 22 февраля посадило чартер в Борисполе, чтобы объявить о подозрении экс-заместителю председателя ПриватБанка Владимиру Яценко. Его подозревают в присвоении или растрате имущества со злоупотреблением служебного положения.

Экс-председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и экс-начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной подозрения прислали по почте. Им, кроме растраты, инкриминируют служебный подлог.

По данным НАБУ, подозреваемые за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным выплатили более 136 890 000 грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Пока Соединенные Штаты приветствуют решительные действия, а генеральный прокурор Ирина Венедиктова советует другим свидетелям по этому делу подготовиться, Яценко вышел под залог 52 млн грн.

Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина:

Экс-чиновникам ПриватБанка выдвинули подозрение за один эпизод, исходя из того, что было опубликовано в пресс-релизах правоохранительных органов, - за сделку, которая произошла непосредственно перед признанием банка неплатежеспособным. То есть это не за какой-то ряд действий в течение восьми или десяти лет, в течение которых ПриватБанк кредитовал определенные компании, а за одну или несколько сделок, по которым из банка произошел отток средств непосредственно перед признанием его несостоятельным.

В Украине ситуация, когда менеджеры что-то наподписывали, из-за чего банк оставался без денег, - это не характерная деятельность, она не толеруется банковским сообществом и аналитиками.

А вот то, что ПриватБанк до того в течение очень многих лет кредитовал слабые компании, компании, которые были связаны с акционером, - это обычная практика многих банков: и ушедших с рынка, и тех, что сейчас на рынке; и для многих банкиров, работающих в банковской сфере и в регуляторе. И кредитование связанных с акционером компаний не считается чем-то постыдным. Это у нас толеруется, люди к этому привыкли.

Хотя недавно посмотрел статистику, посчитал - у нас только за прошлый год объемы связанных кредитов снизились на 3 млрд: было около 10,5 млрд, стало около 7,5 млрд.

Как мы это сделали? Мы это сделали экономикой. Это интересный случай: случилось так, что банкам стало невыгодно кредитовать связанных лиц. Это кредитование имеет столь большое влияние на капитал банка, и банк сам от него отказывается - не после запрета, а потому что это менее выгодно, чем кредитовать другой бизнес, покупать ОВГЗ и тому подобное.

Но 20 лет банковской деятельности наложили свой отпечаток. И сейчас речь идет о формировании культуры поведения.

Возвращаясь к Владимиру Яценко и Александру Дубилету. Когда был в Нацбанке, участвовал в совещаниях, в том числе с ними, - но никогда не общался лично. Это люди, которые реально руководили ПриватБанком. Они внутри банка знали абсолютно все снизу доверху. И по законодательству у нас топ-чиновники банка несут полную ответственность за все, что с ним происходит.

Сергей Фурса, инвестбанкир компании Dragon Capital:

Почему именно сейчас? Я думаю, что вопрос в Байдене (Джо Байден, президент Соединенных Штатов), что речь идет о политическом влиянии со стороны Соединенных Штатов.

В этом деле точно есть продвижение, и оно радует. Будет это один шаг или ряд шагов - посмотрим. Это точно помогает возвращению средств. Для того чтобы их вернуть, - надо прийти за Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а это уже конец цепочки. Но это движение в правильном направлении, и я надеюсь, что за ними придут.

Люди, которым сейчас объявлено о подозрении, - Владимир Яценко и Александр Дубилет - могут знать все. Но я думаю, что пока они точно будут бояться Коломойского больше, чем НАБУ.

Татьяна Козырева, журналист-расследователь, писала о ПриватБанке для американского издания BuzzFeed:

Насколько мне известно, подозрения были готовы еще год назад. Здесь главный вопрос - почему все так тянется? Ответ: не было экспертизы об ущербе, нанесенном в результате краж в рамках дела ПриватБанка.

Насколько мне известно, экспертизу блокировали, в том числе через СБУ. Повторную экспертизу заказывала генпрокурор Ирина Венедиктова.

С другой стороны, без этой экспертизы с точки зрения права невозможно было предъявить обвинение, так как не была установлена сумма ущерба, нанесенного государству.

Есть целый комплекс причин затягивания. В том числе отставка председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Поэтому все подозрения НАБУ идут через Офис генпрокурора. Пани Венедиктова получила их в начале декабря. Сейчас конец февраля. То есть три месяца эти подозрения лежали на подписи.

Очевидно, что Александр Дубилет, который сейчас в Вене, не случайно покинул страну именно в эти даты. И не случайно снимали с самолета другого фигуранта этого дела, Владимира Яценко, который тоже направлялся в Вену.

Эти люди занимали такие должности, что не могли быть не осведомлены о кредитной политике ПриватБанка. Кредиты в большинстве своем - более 90% - предоставлялись компаниям, которые ассоциируются и подконтрольны бенефициарным владельцам, то есть Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Мы общались с другими руководителями банков, и они говорили: "У нас нет общих клиентов с ПриватБанком". То есть другие предприятия не могли получить кредит в ПриватБанке.

Эти дела будут касаться не только должностных лиц ПриватБанка. Все это дело также будет касаться чиновников НБУ. Фактически государственный орган, который должен осуществлять надзор, этого не делал и, вероятно, был заинтересован.

Очевидно, что люди, которым сейчас объявили о подозрениях, не являются главными фигурантами этого дела. Дело ПриватБанка касается бывших бенефициарных владельцев банка - пана Игоря Коломойского и пана Геннадия Боголюбова. И здесь вопрос: будут ли им предъявлены подозрения, когда, в какой форме, по каким суммам, будут ли накладываться аресты на их имущество.

Мне бы хотелось верить, что какая-то сумма средств вернется, если эти дела будут доведены до суда, и будет решение суда о компенсации. Насколько я знаю, юристы ПриватБанка надеются на британское правосудие. Если я не ошибаюсь, в иске Приватбанка к бывшим бенефициарным владельцам речь идет о $ 2,5 млрд. А решение Лондонского суда безапелляционное, и фигуранты будут вынуждены его выполнять.

Андрей Яницкий, ведущий "Еспресо.Капитал", соавтор книги о ПриватБанке "Частная история":

Владимир Яценко работал в ПриватБанке фактически с самого начала его существования, где-то с лета 1992 года. Он пришел по объявлению, как и многие молодые люди, которые тогда в Днепропетровске пытались попасть в этот банк. Потому что казалось, что за этим будущее, рыночная экономика.

И он из обычного сотрудника банка рос, и даже стал акционером. Но у него был совсем небольшой пакет акций, 0,3-0,4%. В разные годы Яценко занимался разным, но был талантливым, как мне говорили, и продвигался по служебной лестнице.

Напоследок он занимался уже кредитованием крупных компаний. И я подозреваю, что это были компании, связанные с бывшими мажоритарными акционерами этого банка Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским.

Я думаю, что он человек, очень преданный бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету. Я не знаю, может ли он давать показания и на каких условиях, - возможно, какое-то соглашение. Но он не выглядит человеком, готовым "сдавать своих". Для него ПриватБанк времен акционера Коломойского - это большая часть его жизни: с 1992 по 2016-й год. И это, конечно, счастливая часть его жизни. Потому что он в течение всего этого времени рос, богател, это его самые большие достижения.

Сейчас он является одним из основателей Monobank. Но я так понимаю, что он там играет не ведущую роль.

22 февраля он уже был в чартере, летел в Вену - и его развернули. Я думаю, что это произошло не просто так: кто-то ему сообщил, что будет подписано подозрение. Потому что подготовить самолет - это дело не нескольких минут: нужно подготовить команду, открыть воздушные коридоры. Скорее всего, он заранее знал о подозрении. И, пожалуй, он чувствовал себя в безопасности, когда самолет был в воздухе. Ведь раньше не было такого, чтобы самолеты разворачивали.

Но власть неоднородна, есть разные игроки: НАБУ, прокуратура. Мы видели, что Яценко едва не сбежал. Поэтому я не думаю, что власть серьезно взялась за это. Прежнему есть люди, которые делают свою работу, а есть коррупционеры.