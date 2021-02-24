"Важный шаг в борьбе с коррупцией": США приветствуют подозрения экс-чиновникам ПриватБанка
24 февраля, 2021, 08:15
В посольстве США в Киеве отреагировали на подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в растрате более 136,89 млн грн
Об этом сообщает посольство США в Twitter.
"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - заявили в посольстве.
Поздравляем НАБУ, ОГП и за решительные действия против бывших должностных лиц «ПриватБанка», которым сообщили подозрения в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 23, 2021
- Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.
- Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным чиновникам банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до его национализации в 2016 году.
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