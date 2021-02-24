"Важный шаг в борьбе с коррупцией": США приветствуют подозрения экс-чиновникам ПриватБанка

24 февраля, 2021, 08:15

В посольстве США в Киеве отреагировали на подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в растрате более 136,89 млн грн

Об этом сообщает посольство США в Twitter.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - заявили в посольстве.

Поздравляем НАБУ, ОГП и за решительные действия против бывших должностных лиц «ПриватБанка», которым сообщили подозрения в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 23, 2021