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"Важный шаг в борьбе с коррупцией": США приветствуют подозрения экс-чиновникам ПриватБанка

В посольстве США в Киеве отреагировали на подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в растрате более 136,89 млн грн

Об этом сообщает посольство США в Twitter.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - заявили в посольстве.

  • Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.
  • Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным чиновникам банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до его национализации в 2016 году.

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