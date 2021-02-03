Вате закрыли рот. Что дадут санкции Зеленского против каналов ОПЗЖ?

3 февраля, 2021, 09:02

Случилось то, чего страна попеременно и без надежды ждала лет так четыре. СНБО ввела персональные санкции в отношении медведчуковского аватара Тараса Козака, владельца ряда записанных на него контор, которые обладают 112, NewsOne и ЗИК

Такой пощечины Виктор Медведчук за шесть лет политического камбэка еще не получал. У главного хедлайнера кремлевского нарратива Толика Шария вообще был траур. Ночью он просто горел и горел из-за того, что его фейс теперь не будут круглосуточно крутить на ОПЗЖ-ТВ ... И соответственно - виртуальная партия с привкусом МММ накрывается медным тазом.

Цитирую: "Они хотят наших бабушек оставить без информации и отправить в Youtube".

Для особой трагичности любимый вертеп Медведчука даже притащил и наставил государственных флагов в студии. Хотя обычно сине-желтым флагом в этих телестудиях чуть не полы вытирали Лукаши, Бондаренко и другая пошесть.

Похоже, на то, что американские санкции, падение личных рейтингов и абсолютный произвол Виктора Медведчука, который уже пересек все красные линии, наконец заставили Владимира Зеленского показать, что он - мужик. И принять чуть ли не самое важное политическое решение, которое может полностью определить его дальнейшее политическое будущее.

Дело в том, что для того, чтобы страна на короткое время изменилась - надо сделать две вещи. Наконец закрыть ОАСК, куда как в "Макдональдс" заглядывает Андрей Портнов и другое реваншистское отродье. А еще - отключить рупоры пропаганды России в виде 112 канала, NewsOne и ЗИК.

Читайте также: "Я офигел, Валера!". Соцсети бурно отреагировали на санкции СНБО против информационного пула Медведчука

Медиаконвеер Тараса Козака - был самым мощным инструментом демонтажа Украины средствами информационной войны.

Поэтому неудивительно, что историческое решение было принято силами СНБО, а не продажных украинских судов или очень толерантного Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Когда я смотрела ночью эти экстремальные стрим медиа расчета Медведчука - чуть ли не впервые я увидела как в Дианочки Панченко и Миши Чаплыга куда-то делся пафос. Чуть ли не впервой Портнов и Шарий были растерянными и срывались на крик.

А еще больше на вялые заготовки о притеснениях свободы слова и диктатуру Зеленского.

"Мы связались уже с юристами телеканалов, будем оказывать поддержку консультационную ... Будет гражданский раскол между ... Опубликовано Юрием Бутусовым вторник, 2 февраль 2021



Им просто нечего сказать. Даже приглашенный на Youtube-эфир Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова - выглядел как раздавленный жук. И выдал что-то вроде: "Они просто хотят ослабить партию номер один". А еще какой-то ноунейм рядом сказал, что это Зеленский отомстил Медведчуку ... за спасительную российскую вакцину. Которую украинская власть не хочет пускать в больнице из-за интриг проклятых американцев.

Мне же еще очень зашли стенания "напомаженное существ" о том, что ряд украинских журналистов поддержал решение СНБО и устроил флешмоб лайт-троллинга над клоаками Медведчука. "Стыдно смотреть, как коллеги смеются", - сказал Владимир Кацман. Покажу самое вкусное от топовых расследователей. Хорошо размазали пул Кремля.

Скажу честно. Сразу в голову полезли мысли о решалово. Включила на YouTube 112-й (где еще пока, надеюсь ... Опубликовано Ан Жюлак вторник, 2 февраля 2021

Видеть как вкусно жарятся в своей беспомощности все эти информационные гиркины и моторолы - стало большим наслаждением. Хорошо, когда проукраинские журналисты возвращают свои позиции.

ZIK сейчас. На 112 канале - опше черное поле. Тики по NewsOne е какую хрень показывают. Я офигел, Валера! Опубликовано Danylo Mokryk Вторник, 2 Февраля 2021

Гхм ... СНБО ибонуло (там другого слова не подберешь, очень уж широкий перечень ограничений) санкциями по Тарасу Козаку ( "... Опубликовано Денисом Бигус Вторник, 2 Февраля 2021

А теперь еще и о политических смыслах такого решения. Не стоит надеяться, что робкий Владимир Зеленский внезапно переродился в пылкого патриота. Просто вполне возможно, что и до него дошло, что круглосуточный полив его персонально дерьмом на каналах Медведчука - это и есть причина электорального дна.

Зеленский должен смывать потом и кровью имидж человека, который пригрел на груди пророссийскую агентуру - и теперь нужны показные решительные шаги для Запада. Чтобы дали классных вакцин, денег и так - просто спокойно пожить на итальянских виллах без санкций.

Без сомнения, есть в решении СНБО доля влияния новой американской администрации, которая турбометлами начала чистить наши авгиевы конюшни от нафталина КГБ и новой хипстерськои агентуры. Не так из любви к нам, сколько для того чтобы Рашка не превращало нас на свою торпеду против евроатлантического мира. Потому полигон он ого-го какой на 40 млн! И прямо подпирает важного союзника США Польшу под боком. А Джо Байдена шутками с "Лиги смеха" и "Вечернего квартала" не возьмешь - вот и пришлось созвать СНБО. И вуаля - мы уже не увидим там дочери Андрея Деркача в качестве ведущей, а его тестя Владимира Литвина с рассказами о том, как Украина должна лелеять ОРДЛО в своем теле на российских условиях.



Читайте также: Княжицкий о санкциях против "112 Украина", NewsOne, ZIK: Общая задача сделать все, чтобы враждебные пропагандистские источники вновь не заработали

Вполне возможно, что Зеленского побудил к этому шагу и тройной удар. Сразу три политика открыто заявили о своих планах его подвинуть - Кличко, Гройсман и Разумков. Все трое дали понять, что их интересует нечто большее. Своя коалиция, премьерство и президентство. Это серьезный звонок, когда всадников по твою душу сразу трое.

Далее. Еще после новогоднего поздравления - украинцы дали четко понять, что их не устраивает идеология "какойразницы" и постоянная попытка утопить нас в ванильных сиропах малоросса. Украинцы, какими бы незрелыми они ни были - достаточно незрелыми, чтобы поверить самому Зеленскому - хотят жить в своей стране. Где не может быть места вражеской пропаганде и медиа-бордели, которые рассказывают о "тотальной украинизации", запрет Булгакова и "гражданскую войну". После 16 января - каналы ОПЗЖ ТВ особенно обнаглели, поэтому выход был один. Или СНБО закрывает эти питомники российских нарративов, или люди бьют им стекла без разбора.

Что же, Зеленский очень срочно должен решить - он таки украинский президент или берет коробку и идет на выход. Если у него хватит силы не отступить перед лаем ОПЗЖ и криками о притеснениях свободы слова - он таки останется в истории. С маленький знаком "плюс".

Из того, что я прочитала - решение СНБО серьезное, добротное. Даже Портнов на Стриме не был так агрессивен и напыщенный, как обычно.

Сразу обрадую всех читателей. ОАСК во главе с политически полигамным судьей Волком не имеет права оспаривать это решение.

Ведь президентский указ можно оспорить только в Верховном суде. То, что Медведчук туда побежит - можно не сомневаться. Так, что суд будет очень важным. Но не быстрым. И все это время Пиховшек не сможет лить в уши миллионов украинский кремлевские темники. За это уже можно поднять маленький бокал кваса.