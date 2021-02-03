Княжицкий о санкциях против "112 Украина", NewsOne, ZIK: Общая задача сделать все, чтобы враждебные пропагандистские источники вновь не заработали

3 февраля, 2021, 08:37

Для остановки антиукраинской деятельности рупоров телепропаганды нужно не только применять санкции, но и принимать соответствующие законы

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Поддерживаю применение санкций против носителей антиукраинской пропаганды. Еще в конце 2018 года я голосовал в Раде предыдущего созыва за введение санкций против каналов Ньюсван и 112 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64731 ). Тогда они еще не принадлежали Козаку, а ZIK перешел в его собственность последнее уже после избрания Зеленского ", - написал нардеп.

Княжицкий отметил, что решение СНБО в таких важных для общества случаях должно быть безупречным с юридической точки зрения.

"Является ли верным политически такое решение СНБО? Однозначно. Является ли оно безупречным юридически? Еще не известно. Во-первых, санкции могут применяться только в отношении иностранцев и юридических лиц, которые находятся под контролем иностранцев. Козак, как написано в самом решении СНБО, является гражданином Украины. Следовательно, для того, чтобы такие "санкции" не слетели при первом судебном разбирательстве, первоначально нужно было или изменить закон о санкциях, или установить, что Козак является одновременно гражданином какой-то другой страны. Возможно, в СНБО есть данные, что Козак занимается террористической деятельностью ", - пояснил Княжицкий.

Во-вторых, по его словам, аннулирование лицензии является одним из элементов лицензирования вещания. В соответствии с Законом о ТВ, это относится к исключительной компетенции Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Зато среди предусмотренных Законом о телевидении и радиовещании оснований аннулирования лицензии отсутствуют санкции, введенные СНБО.

"Поэтому для того, чтобы принятое решение было действенным, необходимо было предварительно изменить Закон о ТВ и допустить аннулирования лицензии не только Нацсоветом, но и решением СНБО", - пишет нардеп.

В-третьих, добавил Княжицкий, основания для аннулирования лицензии находятся под контролем со стороны Европейского суда по правам человека.

"Да, каналы, к которым санкции применены сложно назвать как-то иначе чем пропагандистскими. Но согласно решениям Европейского суда, соответствующие шаги, которыми прекращается вещание, должны иметь подробное объяснение причин. Причем для такого решения недостаточно только формального основания в законе (в данном случае она - Закон о санкциях допускает такую санкцию как аннулирование лицензии). Должна быть также доказана правомерно цель аннулирования и отсутствие другого способа ее достижения кроме как аннулирование лицензии. Будем надеяться, что это в СНБО есть ", - пишет нардеп.

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Княжицкий напомнил, что для остановки антиукраинской деятельности подобных рупоров пропаганды нужно было не только применять санкции.

"Необходимо принять мой законопроект №2072 о финансовой прозрачности вещателей, который без движения лежит в Верховной Раде с первых дней этого созыва, еще с 5 сентября 2019 года. Это действенный механизм установления реального контроля общества за деятельностью СМИ, источниками происхождения средств на их содержание. К сожалению, олигархическая модель развития украинского ТВ предполагает также и влияние "телевизионных олигархов" на политическую власть. Как следствие, законопроект так ни разу и не был внесен на рассмотрение парламента ", - заявил Княжицкий.

По его словам, враждебная пропаганда может переместиться из трех "каналов Медведчука" на другие, не закрытые каналы где тот же Медведчук среди опосредованных совладельцев или каналы, ведущие враждебную пропаганду и тоже контролируются через финансирование агрессора, но не вошли в санкционный список.

"Почему бороться с пропагандой нужно решительно, но юридически грамотно? Потому что граница между борьбой с врагами в информационной войне и цензурой самом деле тонкой. Общая задача сейчас сделать все, чтобы враждебные пропагандистские источники вновь не заработали или чтобы враг не задействовал активнее другие инструменты пропаганды ", - резюмирует Княжицкий.