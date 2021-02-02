"Я офигел, Валера!". Соцсети бурно отреагировали на санкции СНБО против информационного пула Медведчука
Введение президентом Владимиром Зеленским санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов, принадлежащих к информационному пула Виктора Медведчука, вызвало бурную реакцию в соцсетях.
Сегодня исторический день. Жизнь показала, что Володимир Зеленський имеет политические яйца и это здорово! У меня были...Опубліковано Романом Цимбалюком Вівторок, 2 лютого 2021 р.
На месте Игоря Валерьевич я бы немного вспотел - а вдруг его завтра решением РНБО отправят поздравительной бандеролью Укрпочты прямо на котлетную вечеринку к Байдену в Белый Дом.Опубліковано Алексеєм Давиденком Вівторок, 2 лютого 2021 р.
После санкций СНБО в отношении соратника Медведчука и формального собственника телеканалов Козака - разговоры о коалиции...Опубліковано Олесею Яхно Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Это просто бомба! Зеленский впервые нанес мощнейший удар по российской пропаганде и влиянию Путина в Украине! Президент...Опубліковано Юрієм Бутусовим Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Зеленський запровадив санкції (фактично, з тексту Указу, припинив мовлення) телеканалів медведчуківського пулу: 11, ZiK...Опубліковано Алексеєм Голобуцким Вівторок, 2 лютого 2021 р.
ZIK зараз. На 112 каналі - опше чорне поле. Тікі по NewsOne ше якусь хрєнь показують. Я офігів, Валєра!Опубліковано Danylo Mokryk Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Ось тобі, Медведчук, і Тарасів день. 112-ий, ZIK, NewsOne НАШому приготуватисьОпубліковано Сергієм Руденком Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Непогано:)Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Супер новина! РНБО та Зеленський ввели санкції проти NewsOne, 112 та ZIK. Чорт забирай, це дуже неочікуване та круте...Опубліковано Semen Kabakaev Вівторок, 2 лютого 2021 р.
От просто не маю сумнівів, що санкції проти телепомийок медведчука - це аж ніяк не ознака того, що зеленський раптом...Опубліковано Bogdan Butkevych Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Якщо Зеленський закриє гадюшники Медведчука, то заслужить мою повагу. І певний плюсик в історії.Опубліковано Marina Daniluk-Yarmolaeva Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Что-то я с этими санкциями Зеленского против гражданина Украины депутата Верховной Рады Тараса Козака не пойму. А что,...Опубліковано Андреєм Плахониним Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Через півгодини має бути припинено на 5 років мовлення трьох російсько-медведчуківських помийок - телеканалів ZIK, 112 і...Опубліковано Вахтанг Кипиани Вівторок, 2 лютого 2021 р.
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