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Espreso.tvОбщество"Я офигел, Валера!". Соцсети бурно отреагировали на санкции СНБО против информационного пула Медведчука

"Я офигел, Валера!". Соцсети бурно отреагировали на санкции СНБО против информационного пула Медведчука

В социальных сетях началось активное комментирование решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком

Введение президентом Владимиром Зеленским санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов, принадлежащих к информационному пула Виктора Медведчука, вызвало бурную реакцию в соцсетях.


 

Сегодня исторический день. Жизнь показала, что Володимир Зеленський имеет политические яйца и это здорово! У меня были...

Опубліковано Романом Цимбалюком Вівторок, 2 лютого 2021 р.

 

 

На месте Игоря Валерьевич я бы немного вспотел - а вдруг его завтра решением РНБО отправят поздравительной бандеролью Укрпочты прямо на котлетную вечеринку к Байдену в Белый Дом.

Опубліковано Алексеєм Давиденком Вівторок, 2 лютого 2021 р.


 

После санкций СНБО в отношении соратника Медведчука и формального собственника телеканалов Козака - разговоры о коалиции...

Опубліковано Олесею Яхно Вівторок, 2 лютого 2021 р.


 

Это просто бомба! Зеленский впервые нанес мощнейший удар по российской пропаганде и влиянию Путина в Украине! Президент...

Опубліковано Юрієм Бутусовим Вівторок, 2 лютого 2021 р.


 

Зеленський запровадив санкції (фактично, з тексту Указу, припинив мовлення) телеканалів медведчуківського пулу: 11, ZiK...

Опубліковано Алексеєм Голобуцким Вівторок, 2 лютого 2021 р.



 

ZIK зараз. На 112 каналі - опше чорне поле. Тікі по NewsOne ше якусь хрєнь показують. Я офігів, Валєра!

Опубліковано Danylo Mokryk Вівторок, 2 лютого 2021 р.


 

Ось тобі, Медведчук, і Тарасів день. 112-ий, ZIK, NewsOne НАШому приготуватись

Опубліковано Сергієм Руденком Вівторок, 2 лютого 2021 р.

 

Непогано:)

Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 2 лютого 2021 р.

 

Супер новина! РНБО та Зеленський ввели санкції проти NewsOne, 112 та ZIK. Чорт забирай, це дуже неочікуване та круте...

Опубліковано Semen Kabakaev Вівторок, 2 лютого 2021 р.

 

От просто не маю сумнівів, що санкції проти телепомийок медведчука - це аж ніяк не ознака того, що зеленський раптом...

Опубліковано Bogdan Butkevych Вівторок, 2 лютого 2021 р.



 

Якщо Зеленський закриє гадюшники Медведчука, то заслужить мою повагу. І певний плюсик в історії.

Опубліковано Marina Daniluk-Yarmolaeva Вівторок, 2 лютого 2021 р.


 

Что-то я с этими санкциями Зеленского против гражданина Украины депутата Верховной Рады Тараса Козака не пойму. А что,...

Опубліковано Андреєм Плахониним Вівторок, 2 лютого 2021 р.

 

 

Через півгодини має бути припинено на 5 років мовлення трьох російсько-медведчуківських помийок - телеканалів ZIK, 112 і...

Опубліковано Вахтанг Кипиани Вівторок, 2 лютого 2021 р.

 

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