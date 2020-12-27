Топ-10 спортивных побед Украины в 2020 году

4 января, 2021, 10:11

Еспресо.TV рассказывает о крупнейших спортивных победах украинцев в 2020 году

Алексей Новиков

Силовое многоборье

Стал самым сильным человеком мира

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Василия Вирастюка знает каждый украинец. В 2004 и 2007 годах спортсмен стал самым сильным человеком мира. В этом году Алексею Новикову удалось вернуть статус "самой сильной страны" Украине и повторить достижение Вирастюка.

24-летний Новиков получил титул самого сильного человека мира на турнире The World's Strongest Man в США. Киевлянин стал самым молодыми атлетом в истории, который получил этот титул. В этом году украинец участвовал еще в одном турнире. В марте Алексей Новиков занял пятое место на соревновании Arnold Strongman Classic.

Марина Бех-Романчук

Легкая атлетика

Признана лучшей легкоатлеткой мира в прыжках в длину champion.ua

Авторитетное издание Track & Field признало Марину Бех-Романчук лучшей легкоатлеткой года в дисциплине "прыжки в длину". Эксперты убеждены, что в 2020 году никто в мире не мог превзойти украинку в ее деле.

В 2020 году Бех-Романчук одержала две победы на этапах Бриллиантовой лиги и обновила личный рекорд - 6,96 м. Также украинка выиграла общий зачет Всемирного легкоатлетического тура.

В топ-3 в своих дисциплинах попали еще три украики. Ярослава Магучих и Юлия Левченко в прыжках в высоту уступили только россиянке Марии Ласицкене. Алина Шух заняла второе место в списке лучших многоборок года.

Сборная Украины

Биатлон

Женская сборная Украины завоевала бронзу ЧМ в эстафете gettyimages

Сборная Украины по биатлону завоевала бронзовые медали в женской эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце. В нашей команде выступали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

Женская команда Украины прошла гонку без штрафных кругов и завоевала для нашей сборной единственную медаль на нынешнем ЧМ.

Семен Новиков

Греко-римская борьба

Стал чемпионом Европы

ukrwrestling

Самым популярным борцом Украины без сомнений является Жан Беленюк, который ушел в политику и, похоже, постепенно отходит от спортивной карьеры. В этом году Семен Новиков заставил украинских фанатов понять, что у нас есть и другие звездные борцы кроме Беленюка, и стал чемпионом Европы в весовой категории 87 кг.

Эта победа стала неожиданной, ведь до этого Новиков не побеждал на турнирах такого масштаба, хоть и дважды побеждал на молодежном чемпионате мира.

Чемпионат Европы проходил в феврале в Риме. В финале 23-летний Новиков уверенно победил венгра Виктора Льоринца - 7:1.

Юлия Ткач-Остапчук

Вольная борьба

Стала чемпионкой Европы

На чемпионате Европы в Риме достигли успеха и женщины. Самой успешной стала Юлия Ткач-Остапчук, которая, так же как и Новиков, получила золотую медаль.

В финале категории до 62 кг Ткач-Остапчук победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1. Это третий для Украинской титул чемпионки Европы. Также на ее счету триумф на чемпионате мира-2014 и Европейских играх-2019.

Элина Свитолина

Теннис

Победа на двух турнирах WTA

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Элина Свитолина - это украинская спортсменка, которую точно никому не надо представлять. Ее все знают и уважают, ведь она уже давно заработала себе имя на мировой спортивной арене и является одной из самых богатых теннисисток планеты по версии Forbes.

В 2020 году первая ракетка Украины одержала две победы на турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) во французском Страсбурге и мексиканском Монтеррее. Свитолина продолжает оставаться в топ-5 рейтинга лучших теннисисток мира.

Ольга Харлан

Фехтование

Завершила год на первой строчке рейтинга FIE

dw

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан продолжает стабильно выступать, побеждать и подтверждать реноме одной из лучших спортсменок в Украине. В этом году она в пятый раз стала лидером мирового рейтинга FIE.

Харлан повторила достижение украинского рапириста Сергея Голубицкого, который также пять раз заканчивал сезон в качестве лидера классификации.

В нынешнем сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в Орлеане (Франция) украинка завоевала бронзу, а позже выиграла два золота - в Солт-Лейк-Сити (США) и на Гран-при Монреаля (Канада).

Михаил Романчук

Плавание

Установил рекорд Европы

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В ноябре Михаил Романчук одержал победу в финале соревнований серии International Swimming League 2020 в Будапеште (Венгрия). Украинец преодолел дистанцию 800 м вольным стилем на короткой воде (бассейн 25 м) за 7 мин. 25,73 сек.

Этот результат позволил Романчуку на целых 3,5 сек превзойти рекорд Европы, который принадлежал Яннику Аньелю. Достижение француза продержалось 8 лет. Украинцу не хватило нескольких секунд, чтобы установить мировой рекорд, который принадлежит австралийцу Гранту Хакетт - 7.23,42.

Сборная Украины

Спортивная гимнастика

Первая в истории победа мужской и женской сборной в командном многоборье на чемпионате Европы

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Украинцы удачно выступили на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Женская и мужская команды завоевали золотые медали в командном первенстве - эта победа историческая, ведь наши гимнасты победили в этой престижной дисциплине впервые.

В индивидуальных соревнованиях Игорь Радивилов завоевал золото в опорном прыжке и бронзу на кольцах. Петр Пахнюк был вторым на брусьях.

Анастасия Моттаки завоевала бронзовые медали в соревнованиях на бревне и опорном прыжке.

Дарья Билодид

Дзюдо

Признана лучшей дзюдоисткой мира

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Дарье Билодид всего 21 год, но ее знает каждый ценитель дзюдо в мире. Лучшая спортсменка Украины-2019 продолжила уверенно побеждать и показывать свой топ-уровень.

В 2020 году Билодид завоевала золотую и бронзовую медали на турнирах серии Grand Slam в весовой категории до 48 кг. Международная федерация дзюдо приняла решение признать украинку лучшей дзюдоисткой мира в 2019/2020 годах.

В своем возрасте Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и Европы и победительницей Европейских игр.