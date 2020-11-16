Украинец стал самым сильным человеком в мире

16 ноября, 2020, 12:00

Украинец Алексей Новиков одержал победу на турнире The World's Strongest Man

Об этом сообщает официальный facebook турнира.

Алексей Новиков получил титул самого сильного человека в мире на турнире The World's Strongest Man в США. Вторую и третью строчку заняли Том Столтман из Великобритании и Жан-Франсуа Карон из Канады.

Последний раз представитель Украины получал эту награду 13 лет назад. В 2004 и 2007 годах самым сильным человеком в мире был признан Василий Вирастюк.

24-летний киевлянин стал самым молодым атлетом в мире, который получил этот титул.