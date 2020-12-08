Украинка Харлан завершила сезон лидером мирового рейтинга и повторила невероятное достижение

8 декабря, 2020, 10:40

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в пятый раз завершила год на первой позиции в мировом рейтинге и повторила достижение своего соотечественника Сергея Голубицкого

Об этом сообщает Федерация фехтования Украины.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях завершила сезон на первом месте в мировом рейтинге. Таким образом, украинка повторила достижение украинского рапириста Сергея Голубицкого, который также пять раз заканчивал сезон в качестве лидера классификации.

В нынешнем сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в сезоне-2019/2020 во французском Орлеане украинка завоевала бронзу, а позже выиграла два золота - на КС в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля.

Напомним, в апреле 2020 года Ольга Харлан заявила, что пока не решила завершит карьеру после Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

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