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Espreso.tvСпортУкраинский пловец Романчук побил рекорд Европы

Украинский пловец Романчук побил рекорд Европы


фото: Getty Images
Украинец Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем на короткой воде

Об этом сообщает Федерация плавания Украины.

На соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште (Венгрия) Романчук преодолел дистанцию 800 м вольным стилем на короткой воде (бассейн 25 м) за 7 мин. 25,73 сек.

Таким образом, он на 3,5 сек превзошел предыдущий рекорд Европы, который принадлежал французу Янник Аньель. Достижение продержалось 8 лет.

Мировой рекорд по плаванию на 800 м вольным стилем на короткой воде принадлежит австралийцу Гранту Хакетту -, 7.23,42.

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