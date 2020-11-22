Украинский пловец Романчук побил рекорд Европы
22 ноября, 2020, 15:20
Украинец Михаил Романчук установил новый европейский рекорд в плавании на 800 м вольным стилем на короткой воде
Об этом сообщает Федерация плавания Украины.
На соревнованиях серии International Swimming League в Будапеште (Венгрия) Романчук преодолел дистанцию 800 м вольным стилем на короткой воде (бассейн 25 м) за 7 мин. 25,73 сек.
Таким образом, он на 3,5 сек превзошел предыдущий рекорд Европы, который принадлежал французу Янник Аньель. Достижение продержалось 8 лет.
Мировой рекорд по плаванию на 800 м вольным стилем на короткой воде принадлежит австралийцу Гранту Хакетту -, 7.23,42.
- Напомним, в июле 2019 года Михаил Романчук выиграл серебряную награду на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта
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